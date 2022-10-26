Av. Alperen Cihan Çetinkaya: Fenomenler içeriklerinden dolayı yargınlamayacak

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya,''Kurduğum denetim mekanizması sayesinde içerik üreticiler videolarını önce bize gönderiyor, hukuksal olarak ve bilhassa ceza hukuku açısından tarafımızca denetimden geçemeyen videoların yayınlanmasına onay vermiyoruz. Bu şekilde içerik üreticilerin ve fenomenlerin ileride herhangi bir dava ile karşılaşma ihtimalini ortadan kaldırıyoruz'' dedi.

Son yıllarda dünyayı kasıp kavuran sosyal medyaya yön veren, içerik üretici ve fenomenlere yönelik geliştirdiği program hakkında önemli açıklamalarda bulunan Avukat Alperen Cihan Çetinkaya: ''Kurduğum denetim mekanizması sayesinde içerik üreticiler videolarını önce bize gönderiyor, hukuksal olarak ve bilhassa ceza hukuku açısından tarafımızca denetimden geçemeyen videoların yayınlanmasına onay vermiyoruz. Bu şekilde içerik üreticilerin ve fenomenlerin ileride herhangi bir dava ile karşılaşma ihtimalini ortadan kaldırıyoruz'' dedi. Sosyal medya fenomenlerinin, içerik üreticilerin, influencer ve hatta müzisyenlerin dahi bu programdan faydalandığını belirten ceza ve sosyal medya hukuku uzmanı Avukat Alperen Cihan Çetinkaya: 'Hukuksal olarak son zamanlarda gerek yazdığı bestelerden gerekse içeriklerden dolayı çokça kişi mahkemede şikayetçiler ile karşı karşıya geldi, birçok ünlünün bu konu ile ilgili talebi üzerine bu mekanizmayı kurdum. Hangi içerik olursa olsun yayın veya paylaşım aşamasından önce bizim tarafımızdan üreticinin talebi üzerine denetimden geçiyor, bu denetim sonrası hukuksal süzgeçlerden geçirip içerik üreticiye rapor hazırlıyoruz, hukuka aykırı durum olması durumunda içeriğin yayınlanmasına onay vermiyor ve bunu yazılı olarak bildiriyoruz.' Dedi.

KRİTERLERİMİZE UYGUN ŞARTLARI TAŞIYAN KİŞİLER İLE ÇALIŞIYORUZ

Merak edilen bir diğer hususu yanıtlayan Avukat Alperen Cihan Çetinkaya: 'Şu an ismini veremeyeceğim fakat milyonlarca takipçisi olan kişilerin bizimle çalışma isteğini karşılıklı şartlarımız uyuşmadığı için ret ettik. Böyle bir hizmeti Türkiye'de ilk ve tek olarak sunduğumuzdan bizimle çalışacak kişilerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Danışanlarımıza garanti verdiğimiz ve sözleşme ile bunu imza altına aldığımız için onlar da rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Bu sayede kanuni özgürlüklerinin sınırlarını belirlemek ve rahatça içerik üretmelerine imkan sağlamak mümkün. Hizmet almak isteyen kullanıcıların daha önce bizden hizmet almış referanslar aracılığıyla bize başvurmaları ilk aşama için yeterli, sonrasında sözleşme imzalıyor ve güvence sağlamaya başlıyoruz.' dedi

SOSYAL MEDYA HUKUKU NEDİR ?

Sosyal medya kullanımı neticesindeki sorumluluklar ve cezai şartların sınırlarının çizilmiş haline sosyal medya hukuku denir. Kendine has bir kanunu olmayan fakat diğer kanunların yorumu ile ortaya çıkan yeni bir durum bu, sözleriyle sosyal medya hukukunun tanımını yapan Alperen Cihan Çetinkaya : 'Halihazırda bir kanun olmadığı ve hukukçular tarafından da sınırları belirlenemediği için uygulamada bir boşluk olduğunu fark ettik, bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yaparak bir fenomenin yahut eser sahibinin eser üretirken hangi hususlara dikkat etmesi gerektiğini enine boyuna belirledik. Bir dava ile karşılaşır mıyım, bestelediğim şarkıdan dolayı hapis cezası alır mıyım gibi kişinin ruh sağlığını bozacak düzeydeki endişeleri minimuma indirdik.' diyerek sözlerini sonlandırdı.