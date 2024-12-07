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Austin Tice'ın Annesi: Oğlum Hayatta, Yardım Bekliyoruz

Austin Tice'ın Annesi: Oğlum Hayatta, Yardım Bekliyoruz
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Suriye'de 2012'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın annesi Debra Tice, Beyaz Saray'dan oğlunun kurtarılması için yardım istedi ve güvendiği kaynaklardan oğlunun hayatta olduğunu duyduğunu belirtti.

Suriye'de 2012 yılında kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın annesi Debra Tice, oğlunun hayatta olduğunu açıkladı ve Beyaz Saray'dan oğlunun kurtarılması için bir kez daha yardım istedi.

Ulusal Basın Binası'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Debra Tice, oğlunun hayatta olduğunu güvenilir kaynaklara dayanarak öğrendiklerini söyledi.

Tice, "Hükümetimizin tüm kademelerinden teyit edilmiş önemli bir kaynağımız, 'Austin Tice hayatta' diyor. Austin Tice şu anda iyi muamele görüyor, buna şüphe yok." diye konuştu.

Austin ile ilgili süreci takip eden herkese minnettar olduğunu belirten Tice, bir gün oğlunun serbest kalacağına inandığını vurguladı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Debra Tice'ın bugün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiğini ve bu konunun detaylı şekilde görüşüldüğünü açıkladı.

Görüşmenin detaylarına girmeyen Jean-Pierre, dünya genelinde Austin Tice gibi kaçırılmış ya da haksız yere tutuklanmış Amerikalıların ülkelerine dönmesi için çalıştıklarını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve diğer ilgili yerlere Tice'ın bulunması ve serbest bırakılması konusunda bir kez daha çağrıda bulunmuştu.

Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı bir şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı. Ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.

2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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