ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Austin Tice'ın Ailesi Kayıp Gazetecinin Bulunduğu İddialarını Yalanladı

Austin Tice'ın Ailesi Kayıp Gazetecinin Bulunduğu İddialarını Yalanladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice'ın ailesi, Tice'nin cesedinin bulunduğu iddialarını kesin bir dille reddetti. Aile, yıllardır süren kaybolma sürecinin ardından medyada yer alan haberlere açıklık getirdi.

Suriye'de kaybolan ABD'li gazeteci Austin Tice'ın ailesi, Tice'nin cesedinin bulunduğuna dair çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

???????Fox News'un haberine göre, ABD'li gazeteci Austin Tice'ın ailesi, yıllardır Suriye'de kayıp olan gazetecinin kalıntılarının bulunduğuna dair medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu haberleri yalanlayan aile, "Kurbanların ailelerine yardım etmek için sürdürülen her türlü çabayı takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anne Debra Tice, 20 Ocak'ta, oğlunun bulunması konusunda Suriye'deki yeni yönetim ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden umutlu olduğunu açıklamıştı.

Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci

Serbest gazeteci Austin Tice, Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.

2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Bomba itiraf! Eniştesiyle neden evlendiğini 50 sene sonra açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.