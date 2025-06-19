Aung San Suu Çii'nin 78. Doğum Günü İçin 100 Bin Video Kutlaması

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Şubat 2021'deki darbe sonrası hapse atılan Aung San Suu Çii'nin destekçileri, devrik liderin yeni yaşını 100 binden fazla video ile kutladı.

Ülkede Şubat 2021'deki askeri darbe sonrası hapis cezasına çarptırılan 19 Haziran 1945 doğumlu Suu Çii, yeni yaşına girdi.

Suu Çii'nin doğum günü dolayısıyla çok sayıda destekçisi, "tebrik videosu çekme rekoru" için çaba gösterdi.

Video kampanyasının organizatörü Kalo Say Htoo, 80 bin video çekerek rekor kırmak ve Suu Çii'yi onurlandırmak istediklerini belirtti.

Kampanya kapsamında şimdiye kadar 103 binden fazla videonun çekildiği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda doğum günü pastaları, kutlama mesajları ve Suu Çii posterleri yer aldı.

Demokrasi yanlısı gösteriler

Mandalay, Sagaing ve Magway dahil ülkenin birçok bölgesinde Aung San Suu Çii destekçileri, demokrasi yanlısı sokak gösterileri düzenledi.

Suu Çii'nin Londra'da yaşayan oğlu Kim Aris, yaptığı açıklamada, kampanyanın Suu Çii'ye küresel desteğinin güçlü bir kanıtı olduğunu savundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'teki açıklamasında, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.