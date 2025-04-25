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Auckland'da Geri Dönüşüm Tesisinde Büyük Yangın

Auckland'da Geri Dönüşüm Tesisinde Büyük Yangın
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Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da North Shore bölgesinde bir geri dönüşüm tesisinde büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ve Acil Durum Departmanı, yangın ihbarının perşembe günü saat 17.24'te alındığını açıkladı.

AUCKLAND, 25 Nisan (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'da büyük bir yangın çıktı. Yeni Zelanda İtfaiye ve Acil Durum Departmanı yaptığı basın açıklamasında perşembe günü saat 17.24'te kentin North Shore bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın ihbarı aldıklarını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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