Auca Pınarı'nın Kuruması: Filistinli Çiftçiler ve Besiciler Zor Durumda

Filistinli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'nın en önemli doğal kaynaklarından Auca Pınarı'nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kasıtlı uygulamaları neticesinde onlarca yıl sonra "ilk kez" tamamen kuruduğunu belirtiyor.

Ürdün Vadisi'nin doğusunda Eriha kentine bağlı El-Auca beldesinde yer alan ve yaz aylarında su bolluğu nedeniyle tarım, hayvancılık ve iç turizm için can damarı sayılan Auca Pınarı'nın kuruması, beldede hayatı durma noktasına getirdi.

Bölgedeki Filistinliler, pınarın suyunun Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından açılan kuyulara yönlendirildiğini ve suyun İsrail'e ait tarım ve hayvancılık merkezlerini beslemek için kullanıldığını söylüyor.

Bu merkezlerin yakın zamanda İsrail makamlarının resmi koruması ve teşvikiyle kurulduğuna dikkat çekiliyor.

Suya erişim engellendi

Auca Beldesi Belediye Başkanı Fahri Nücum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Auca Pınarı artık eskisi gibi değil. Su kurudu. Bu durum hem hayvancılıkla geçinen besicileri hem de tarlasını sulamaya çalışan çiftçileri derinden etkiliyor." dedi.

Batıdan doğuya akan suyun binlerce dönümlük tarım arazisini geçerek Ürdün Nehri'ne ulaştığına işaret eden Nücum, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaklaşık bir yıl önce başlayan baskısıyla birlikte çobanların pınara ulaşmasının engellendiğini, suya erişimlerinin kısıtlandığını ve bu şekilde bölge halkının göçe zorlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

Nücum, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bölge halkına saldırmakla kalmayıp hayvanlarını da çalmaya çalıştığını söyledi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin Mayıs 2024'te Auca Pınarı'nın arazisine kurduğu hayvancılık merkezinin asıl amacı bölgeyi kontrol altına almak ve Filistinlilerin suya ulaşımını engellemek.

"Hayat susuz kaldı"

Belde dışındaki Ras en-Neba bölgesinde ikamet eden Filistinli çiftçi Süleyman Zayid, ailesiyle birlikte 1980'lerden bu yana burada yaşadığını ve geçimini koyun yetiştiriciliğinden sağladığını söyledi.

Pınarın kurumasıyla birlikte, temel su kaynağını kaybettiklerini vurgulayan Süleyman Zayid, "İşgal devleti (İsrail) yıllardır evleri yıkıyor, toprakları gasbediyor. Ama 7 Ekim'den sonra, buraya Yahudi yerleşim birimi kurulunca baskı da katlandı. Suya erişimimiz engelleniyor, hayvanlarımız çalınıyor, evlerimize baskınlar düzenleniyor." dedi.

Süleyman Zayid, mart ayında yaklaşık 1500 koyunun Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından çalındığını belirterek, "Artık susuz uyanıyoruz. Kaynak tamamen kurudu. Yahudi yerleşimcilerin pompalarla suyu dağlardaki İsrail yerleşimlerine yönlendirdiğine tanık oluyoruz." diye konuştu.

Hayatın artık susuz kaldığını dile getiren Süleyman Zayid, "Su hayatın kaynağıdır. Su olmadan, El-Auca'daki hayat ölür. Diğer bölgelerde olduğu gibi, Filistinlileri yerlerinden etmek istiyorlar." dedi.

İç turizm de darbe aldı

Ras en-Neba sakini Heysem Zayid, bölgede yaklaşık 1200 Filistinlinin hayvanlarını bu kaynakla suladığını belirtti.

Bölgedeki turist hareketliliğinin de darbe aldığına işaret eden Heysem Zayid, "El-Auca aynı zamanda iç turizm için de önemliydi. Özellikle cuma günleri 10 bin kadar Filistinli burayı ziyaret ederdi. Ama İsraillilerin hayvancılık merkezi kurmasıyla birlikte hem yerel turizm durdu hem de güvenlik tehdidi arttı. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ziyaretçilere de saldırıyor." dedi.

Pınar yatağının bugün neredeyse tamamen kuruduğunu ve artık sağlık açısından da tehlike arz ettiğini vurgulayan Heysem Zayid, "Pınar artık turistik bir alan değil, tamamen bir tehdit bölgesine dönüştü." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 960'tan fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 16 binden fazla kişi de gözaltına alındı. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de sadece Nisan 2025'te Filistinlilere ve mülklerine yönelik 341 saldırı gerçekleştirdi, 10 yeni yerleşim birimi kurmaya çalıştı.