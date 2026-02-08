Karayolları 43. Şube Şefliği, Atyaylası Geçidi güzergahında taş temizliği yaptı
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Atyaylası Geçidi'nde yol güvenliği için taş ve kaya parçalarını temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Göynük-Nallıhan 170-02 kontra kesim no'lu karayolunun 1270 rakımlı Atyaylası Geçidi'nde yağmur ve kar sonrası yamaçlardaki taş ve kaya parçaları güzergaha düştü.
Ekipler, taş ve kaya parçalarının bulunduğu alanlarda temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel