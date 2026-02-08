Haberler

Karayolları 43. Şube Şefliği, Atyaylası Geçidi güzergahında taş temizliği yaptı

Güncelleme:
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Atyaylası Geçidi'nde yol güvenliği için taş ve kaya parçalarını temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Atyaylası Geçidi güzergahında taş temizliği gerçekleştirdi.

Göynük-Nallıhan 170-02 kontra kesim no'lu karayolunun 1270 rakımlı Atyaylası Geçidi'nde yağmur ve kar sonrası yamaçlardaki taş ve kaya parçaları güzergaha düştü.

Ekipler, taş ve kaya parçalarının bulunduğu alanlarda temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
