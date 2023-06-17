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Atv Yayın Akışı - Bugünün Programları

Atv Yayın Akışı - Bugünün Programları

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Atv kanalının bugün yayınlayacağı programlar arasında Aldatmak, Hercai, Akıncı, Ateş Kuşları, Kardeşlerim gibi diziler ve ATV Ana Haber, Bad Boys: Her Zaman Çılgın, Charlie'nin Melekleri gibi programlar yer alıyor.

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

11:00 Ateş Kuşları

15:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın

22:20 Charlie'nin Melekleri

Kaynak: InterSinema.com / Güncel

Ateş Kuşları Atv Güncel Haberler

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