Atv Yayın Akışı - Bugünün Programları
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Atv kanalının bugün yayınlayacağı programlar arasında Aldatmak, Hercai, Akıncı, Ateş Kuşları, Kardeşlerim gibi diziler ve ATV Ana Haber, Bad Boys: Her Zaman Çılgın, Charlie'nin Melekleri gibi programlar yer alıyor.
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Aldatmak
03:35 Mutfak Bahane
05:35 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
11:00 Ateş Kuşları
15:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bad Boys: Her Zaman Çılgın
22:20 Charlie'nin Melekleri
Kaynak: InterSinema.com / Güncel