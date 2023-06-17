Atv Yayın Akışı - Bugünün Programları

Atv kanalının bugün yayınlayacağı programlar arasında Aldatmak, Hercai, Akıncı, Ateş Kuşları, Kardeşlerim gibi diziler ve ATV Ana Haber, Bad Boys: Her Zaman Çılgın, Charlie'nin Melekleri gibi programlar yer alıyor.