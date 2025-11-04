Haberler

ATV Sürücüleri ve Yolcular İçin Koruma Zorunluluğu Getirildi

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2001'den sonra üretilen ATV'lerde sürücü ve yolcular için koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca motosiklet sürücüleri için koruyucu eldiven kullanma zorunluluğu da getirildi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "1 Ocak 2001'den sonra üretilen ve ATV olarak tabir edilen 4 tekerlekli T3 kategorisindeki traktörlerin sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü; yolcuların da koruma başlığı takmaları ve bağlamaları zorunlu olacaktır" denildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Kasım 2025 tarihli ve 33067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu çerçevede, yönetmeliğin 'Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti' başlıklı 150'nci maddesinde değişikliğe gidilmiştir. 1 Ocak 2001'den sonra üretilen ve ATV olarak tabir edilen 4 tekerlekli T3 kategorisindeki traktörlerin sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü; yolcuların da koruma başlığı takmaları ve bağlamaları zorunlu olacaktır. Motosiklet sürücülerinin ve taşınmaları halinde yolcuların TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Zorunluluk bisiklet ve motorlu bisiklet (moped) cinsi araçları kapsamamaktadır. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek: 47'de değişiklik yapılarak; engellilerin ve gazilerin talepleri halinde, araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü trafik denetleme birimleri tarafından verilen "Engelli/Gaziler Park Kartı"nın e-devlet sistemi üzerinden barkodlu ve karekodlu üretilebilmesine imkan sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


