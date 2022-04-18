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ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları ATV motoruyla kaza yapan iki turist yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kiraladıkları ATV motoruyla kaza yapan iki turist yaralandı.

Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde Danimarkalı turist Milda Zilaitis (22) kullandığı 07 ATH 118 plakalı ATV motorunun kontrolü kaybederek takla attı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki Remigijus Mikalauskas (43) ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı

ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı

ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı

ATV motoru ile kaza yapan iki turist yaralandı

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Manavgat, Antalya, turist, Kaza, Güncel, Haberler

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