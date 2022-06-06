ATV kazasında gözünü kaybetti; davanın düşürülmesine tepki gösterdi - Haberler

FETHİYE'de tatil yaparken katıldığı ATV turunda kaza geçiren Melek Yılmaz, sağ gözünü kaybetti ve yüzde 46 engelli kaldı. Yılmaz hastanede alınan ifadesinde, 'şikayetçi' olmadığı için, işletme sahibi hakkında açılan ceza davası düşürüldü. Yılmaz, "Hastanede hayati tehlikem devam ederken, şikayetçi olmadığıma dair imza alındı" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2017 yılının eylül ayında yaptığı tatilde, ATV turuna katılan Melek Yılmaz, dik yokuştan inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza geçirdi. Feci şekilde yaralanarak sağ gözünü kaybeden Yılmaz, hastanede alınan ifadesinde işletmeciden şikayetçi olmadı. Ameliyatlar geçirdikten sonra İstanbul'a dönen 37 yaşındaki Yılmaz, tur öncesi gerekli bilgilendirme yapılmadığı ve önlem alınmadığı gerekçesiyle tur şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmasında dava açılmasına gerek olmadığına karar verildi. Yapılan itiraz sonrası 2019 yılında kazayla ilgili dava açıldı.

"İSTANBUL'A GELDİM, DÖRT AMELİYAT DAHA GEÇİRDİM"

"KAZADAN SONRA YÜZDE 46 ENGELLİ OLDUM"

Demirören Haber Ajansı / Güncel