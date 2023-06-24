ATV ile drift videosu çekmek isteyen gençler kaza yaptı, sosyal medyanın diline düştü

Antalya'da ATV ile işyerleri önünde drift atarken sosyal medyada paylaşmak için video çekmek isteyen iki genç, yaptıkları kazayla sosyal medyanın diline düştü. ATV'yi süren genç ile sosyal medya izleyicilerini gülme krizine sokan kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Gençler, Arapların drift videolarından esinlenerek trafiğe kapalı alan olan işyerlerinin önünde ATV ile drift yapmaya çalıştıklarını belirtti. Kazanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri de gülme krizine soktu.

ATV ile drift videosu çekmek istedi... Önce yere sonra sosyal medyanın diline düştü

ATV'yi süren Durmuş Enes Şahin:

"Sosyal medyada paylaşılmış, video patladı gitti. Görenler geçmiş olsun diye arıyorlar ama gülüyorlar"

ANTALYA - Antalya'da ATV ile işyerleri önünde drift atarken sosyal medyada paylaşmak için video çekmek isteyen iki arkadaş, yaptıkları kazayla sosyal medyanın diline düştü. Tam drift atarken tek eliyle telefonu, diğer eliyle de ATV'ye tutan genç, bir an kendini yerde buldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza, ATV'yi süren genç ile sosyal medya izleyicilerini gülme krizine soktu. Arkadaşının düşmesine rağmen telefonu bırakmadığını belirten Durmuş Enes Şahin, "Arap videosunda gördüğümüz dirifti yapacaktık ama arkadaşım kendini yerde buldu. Sosyal medyada paylaşılmış, video patladı gitti. Görenler geçmiş olsun diye arıyorlar ama gülüyorlar" dedi.

Serik ilçesinde Durmuş Enes Şahin ve arkadaşı Birbey Mehmet Yılmaz (24), Arapların drift videolarından esinlenerek, trafiğe kapalı alan olan işyerlerinin önünde ATV ile drift yapmaya başladı. İki kafadardan Durmuş Enes, arkadaşı Yılmaz'ı arkasına bindirip drift atmaya başladı. Tek eliyle cep telefonunu, diğer eliyle de ATV'yi tutan Yılmaz, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Yılmaz, yere düşmesine rağmen elinden telefonu bırakmazken, ATV'yi süren Şahin ise kahkahalara boğuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler izleyenleri de gülme krizine soktu.

"Geçmiş olsun diye arıyorlar, gülüyorlar"

Eğlenmek için böyle bir girişimde bulunduklarını ancak hüsranla sonuçlandığını ifade eden Durmuş Enes Şahin, "Bir Arap videosunda gördüğümüz drifti uygulamak istiyorduk ama yapamadık. Video çekerek drift yapacaktık. Abim tutunamayınca yere düştü. Şoka uğradık resmen. Son zamanlarda en çok eğlendiğimiz konu bu oldu. Videoyu bazı arkadaşlarımıza göndermiştik, onlar da sosyal medyada paylaşmış. Patladı gitti. Telefonlarımız susmadı, bir yandan herkes geçmiş olsun diyordu bir yandan da gülüyordu" dedi.