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Kırıkkale'de ATV'nin Dereye Düşmesi Sonucu İki Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de ATV'nin Dereye Düşmesi Sonucu İki Kişi Yaralandı
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Kırıkkale'de öğle saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV aracı, yaklaşık 5 metre yükseklikten Çoruhözü Deresi'ne düştü. Kazada sürücü M.A.Ö. ve araçta bulunan S.A. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV aracının dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde meydana geldi. M.A.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 71 ADT 065 plakalı ATV aracı, yaklaşık 5 metre yükseklikten Çoruhözü Deresi'ne düştü. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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