Attığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı

Karabük'te cadde üzerinde drift atan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 2 ay el konuldu. Sürücü, hem parasından hem ehliyetinden hem de aracından oldu.