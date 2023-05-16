Attan düşen Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in kızı ağır yaralandı
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Isparta'da attan düşen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), beyin kanaması geçirdi.
Isparta'da attan düşen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen (34), beyin kanaması geçirdi.
Mürüvvet Başdeğirmen, Deregümü köyündeki çiftlikten aldığı atıyla gezintiye çıktı.
Gezinti sırasında attan beton zemine düşen Başdeğirmen, ağır yaralandı.
Başdeğirmen, çağrılan sağlık ekibince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Başdeğirmen'in yoğun bakımda olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel