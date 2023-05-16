ATSO'dan üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencilere eğitim desteği

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 11 ilde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için internet üzerinden eğitim desteği sağlayacak AMFİ Projesi'ni hayata geçirdi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 11 ilde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için internet üzerinden eğitim desteği sağlayacak AMFİ Projesi'ni hayata geçirdi.

ATSO'dan yapılan yazılı açıklamada, projeyle üniversite adaylarının sınav müfredatı dahilinde internet üzerinden verilecek derslerle destekleneceği belirtildi.

Bu kapsamda derslerin canlı yayınlanacağı ve öğrencilerin Türkiye'nin her yerinden içeriği ücretsiz olarak takip edebilecekleri ifade edildi.

Derslere katılmak isteyen öğrencilerin http://www.amfi.com.tr/ adresinden başvuru yapabileceği bildirildi.