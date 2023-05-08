ATP yeni nesil Android kiosklarıyla TAB Gıda müşteri deneyimini üst seviyeye çekiyor

ATP, yerli yazılımlarıyla geliştirdiği kioskların TFI TAB Gıda Yatırımları'nın Türkiye'deki operasyonunda kullanımı için anlaşmaya vardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketlerin yaşamsal öneme sahip bilgi sistemlerine kurumsal teknoloji ve altyapı çözümleri sağlayan ATP, yerli yazılımlarıyla geliştirdiği Android tabanlı kioskların, dünyanın en büyük 4 restoran operatöründen biri olan TFI TAB Gıda Yatırımları'nın Türkiye operasyonunda kullanımı konusunda anlaştı.

Restoran yatırımcılarına iş gücü, maliyet ve rekabet avantajı sağlayan yeni nesil Android kiosklar, ilk etapta müşteri yoğunluğunun yüksek olduğu noktalara yerleştirilecek. Nihai tüketicilere mükemmel bir self-servis deneyimi sunmayı amaçlayan kiosklar sayesinde, müşteriler siparişlerini kolayca ve sıra beklemeden verebilecek. Android tabanlı kiosklar, TAB Gıda'ya ait Burger King, Popeyes, Arby's ve Usta Dönerci restoranlarında hizmete başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi ( Ceo ) Ümit Cinali TAB Gıda'nın seçiminden duyduğu mutluluğu paylaşarak yeni nesil kiosklarının hızlı servis restoran sektöründe büyük ilgi gördüğünü belirtti. Cinali, "Uluslararası büyük markaların teknolojilerini üreten ATP'nin tamamen Türkiye'de geliştirdiği kiosk yazılımlarını tüm hızlı servis restoranları ve kafelerin kullanımına sunuyoruz. İşletme çalışanları tarafından kolaylıkla yönetilebilen kiosklarımız, restoran işletim maliyetlerini düşürürken, karlılık, verimlilik ve rekabet avantajları kazandırıyor. Android işletim sistemi üzerinde çalışmaları sayesinde yeni geliştirmelere açıklar ve birden fazla markanın tek cihaz üzerinde aynı anda işletilmesine imkan tanıyorlar." ifadelerini kullandı.

TAB Gıda CEO'su Caner Dikici ise sektörün konuk ağırlama konusunda büyük bir değişimin içinde olduğunu kaydederek, "Biz de ilklerin temsilcisi TAB Gıda olarak, bu değişime en hızlı şekilde uyum sağlamaya ve dönüşümleri fırsata çevirmeye odaklanıyoruz. Çatı şirketimiz TFI TAB Gıda Yatırımları'nın Çin'deki yaklaşık 1.500 restoranında kullandığımız kiosk teknolojilerini, ATP'nin geliştirdiği yerli teknoloji gücünden faydalanarak Türkiye'de de yaygınlaştırıyoruz. Bu yeni sipariş kanalıyla müşteri deneyimimizi bir üst seviyeye taşımayı ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Nakit işlemlerin azaldığı dünyamızda kiosklara özellikle hızlı servis almak isteyen gençler, yabancı dil bariyeriyle vakit kaybetmek istemeyen turistler ve teknolojiyi yakından takip eden misafirlerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar." açıklamasında bulundu.