Atölyeye çevirdiği evinin kilerinde suikast bilekliği üreten şahıs yakalandı - Haberler

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Atölyeye çevirdiği evinin kilerinde suikast bilekliği üreten şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Atölyeye çevirdiği evinin kilerinde suikast bilekliği üreten şahıs yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinin kilerini atölyeye çevirip yasaklı kesici alet ile suikast bilekliği üreten şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evinin kilerini atölyeye çevirip yasaklı kesici alet ile suikast bilekliği üreten şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö. isimli şahsın evinde yasaklı kesici alet üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, kilerin atölyeye çevrildiğini tespit etti. Burada yapılan aramalarda 35 adet oluklu kesici alet, 2 adet suikast bilekliği, 1 adet pala, 2 adet karaca ayağından yapılma baston ve 1 adet geyik boynuzu ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şahıs hakkında işlem başlatıldı.

(Cihan Atik - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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