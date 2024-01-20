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ATO ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

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Ankara Ticaret Odası (ATO) ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında eğitim, proje, danışmanlık, ortak atölye, laboratuvar ve sosyal alan kullanımı konularında işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında eğitim, proje, danışmanlık, ortak atölye, laboratuvar ve sosyal alan kullanımı konularında işbirliği protokolü imzalandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, üyelerinin gelişimine destek vererek başkent ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya yönelik üniversitelerle işbirliğine bir yenisini ekledi.

OSTİM Teknik Üniversitesi ile eğitim, proje, ortak atölye, laboratuvar ve sosyal alan kullanımı konularında işbirliğini kapsayan protokol imzalandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, imza töreninde, başkentteki üniversitelerle birlikte çalışmalar yürüterek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri üyelerine aktarmaya, birikimlerini işletmelere entegre etmeye çalıştıklarını belirtti.

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin çok hızlı gerçekleştiğini ve iş dünyasını e-ticaret, e-ihracat, yapay zeka gibi birçok yeni kavramla tanıştırdığını belirten Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada ekonomik kalkınmanın yolu üniversite ve reel sektörün işbirliğinden geçiyor. Üretim süreçlerinden ticarete, iş yapış biçimlerine kadar birçok şey değişim içinde. Bu değişim, üretimden ticarete, tarımdan turizme hemen her sektörü etkilerken, işletmelerin değişim ve dönüşümünü zorunlu kılıyor. Rekabet gücümüzü, üretimi, ihracatı, istihdamı artırmak hedefiyle faaliyet yürüten ATO olarak 160 bin üyemizin her birini dünyadaki bu değişim ve gelişime uyum sağlaması için desteklemeye gayret gösteriyoruz."

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de Ahilik geleneğinin önemine dikkati çekerek, "Üniversitemizi kuranlar da bugünkü modern Ahiler olmuş oluyor. Bizim de ilk görevimiz üniversitemizi kuran, bugünkü Ahilik temsilcilerinin bize verdiği görevleri yerine getirmeye çalışmak." değerlendirmesinde bulundu.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ise işbirliği içinde yapılacak çalışmalarla Ankara'yı ihracatta daha üst sıralara taşımak gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Ankara Ticaret Odası Ankara Üretim İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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