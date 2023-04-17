ATO'nun, Deprem Bölgesine Kalıcı Konut Yapımı İçin Başlattığı Bağış Kampanyasına Sanatçılar Eserleriyle Destek Verecek

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) deprem bölgesine kalıcı konut yapmak üzere başlattığı bağış çağrısına Ankaralı sanatçılar eserleri ile destek veriyor. Depremzedelere kalıcı konut yapılmasına katkı sağlamak için satışa sunulacak eserler, 18 Nisan tarihinden itibaren Ankara’daki CerModern’de sergilenecek.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) deprem bölgesine kalıcı konut yapmak üzere başlattığı bağış çağrısına Ankaralı sanatçılar eserleri ile destek veriyor. Depremzedelere kalıcı konut yapılmasına katkı sağlamak için satışa sunulacak eserler, 18 Nisan tarihinden itibaren Ankara'daki CerModern'de sergilenecek.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) deprem bölgesine 100'den fazla kalıcı konut yapmak üzere başlattığı "Ayın Yıldızıyım" temalı bağış çağrısına ATO Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi organizasyonuyla katılan Ankaralı sanatçılar eserleri ile destek veriyor. Sergi, 18 Nisan Salı günü Ankara CerModern'de açılacak.

Tüm Sanat Galerileri Derneği, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği, Sanatçı Kadınlar Derneği üyelerinin eserleri 29 Nisan Cumartesi günü müzayede ile satışa sunulacak. Elde edilecek gelir depremzedeler için kalıcı konutların yapımında kullanılacak. Müzayede, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açış konuşması ile başlayacak.