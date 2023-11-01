ATO Meclisi, Cumhuriyet'in ve Odanın kuruluşunun 100. yılı gündemiyle toplandı

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 29. Dönem Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Cumhuriyet'in ve ATO'nun kuruluşunun 100'üncü yılı gündemiyle gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Gürsel Baran, Türk bayraklarıyla donatılan toplantı salonundaki konuşmasında, Cumhuriyet Bayramı'nın sadece bir takvimi değil özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin zaferini temsil ettiğine dikkati çekti.

Bu yılın, Ankara'nın başkent oluşunun ve Odanın kuruluşunun da 100. yılı olduğunu hatırlatan Baran, birinci yüzyılda olduğu gibi, 160 bin üyeleriyle iktisadi alanda yeni zaferler yazmaya devam edeceklerini bildirdi.

Asırlık geçmişlerinden aldıkları ilhamla gelecek yüzyılları inşa edeceklerini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Tarihimizi, al bayrağımıza kanıyla renk veren şehitlerimizi unutmayacağız. Bayrağımızın yıldızı daha da çok parlasın diye ekonomik cephede neferlik görevimizi yeni nesillerimize devrederek sürdüreceğiz. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın istikbali için Türkiye'yi, ekonomi, sanayi, eğitim düzeyi, demokrasi anlayışı, insan hak ve özgürlükleriyle dünyanın en gelişmiş ve yaşanabilir ülkelerinden biri haline getirmeyi ve bu amaç doğrultusunda hiç yılmadan çalışmayı ve üretmeyi en büyük görevimiz bileceğiz."

Baran, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Yemen'de, sınır boylarında, Balkan Savaşı'ndan bu yana vatan savunmasında, terörle mücadelede can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın ülkeye yüklediği sorumluluklar olduğuna işaret eden Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorumluluklar nedeniyle mazlum milletlerin çığlığı ve umudu olmuştuk, olmaya da devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye olarak varlığımızı sürdürmemizin koşulu, ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, lojistik ve teknoloji alanlarında gelişerek ekonomimizi büyütmek, ülkemizi dünyanın yeni tedarik merkezi olarak konumlandırmak, yeşil dönüşümü gerçekleştirerek daha güçlü bir ekonomiye kavuşmaktır. ATO olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da daha çok üretim, daha çok ticaret, daha çok ihracat, daha çok istihdam için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu, vatanı devraldığımız ecdadımıza borcumuz olduğu gibi gelecek kuşaklara da ödevimiz."

Baran, Filistin'de yaşananlara da değinerek, tüm evrensel hukuk metinlerinde masumiyetleri garanti altına alınan çocukları, kadınları, hastaneleri, ibadethaneleri hedef alan İsrail'i kınadıklarını belirtti.

Toplantı öncesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla, "100. Yıl Özel Resepsiyonu" da gerçekleştirildi.