ATO'da Sosyal Medyanın Ticaret Hayatına Etkileri Konuşuldu

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sosyal medya platformlarının işlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen işletmeler için cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, "Sosyal medya, günümüzün ticaret platformları haline geldi. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya araçları arasında yer alan TikTok'taki işletme sayısının 10 bini aştığı ve bu işletmelerin yaklaşık yüzde 96'sını KOBİ'lerin oluşturduğu ifade ediliyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın 14 No'lu Medya Meslek Komitesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen "Kamu Politikaları ve Dijital Platformların Ticaret Hayatına Etkileri Sektörel İstişare Toplantısı" ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye Bölge Başkanı Fatih Kafadar, TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz, ATO Komite ve Meclis üyeleri ile sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sosyal medyanın iş dünyasına etkileri, dijital platformların ticari faaliyetlerdeki rolü, güvenli içerik üretimi ve paylaşımı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) sosyal medya araçlarıyla büyüme olanakları gibi konular ele alındı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada sosyal medya ve dijitalleşme sürecinin sosyal ve ekonomik gelişmelere zemin hazırladığını belirterek, ticaret, satış ve pazarlama açısından da fırsatları beraberinde getirdiğini söyledi. Baran, "İnsanlar için vakit geçirme ve eğlence kaynağı olan sosyal medya son birkaç yılda, işlerini büyütmek isteyen işletmeler için bir cazibe merkezi. Sosyal medya, günümüzün ticaret platformları haline geldi. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya araçları arasında yer alan TikTok'taki işletme sayısının 10 bini aştığı ve bu işletmelerin yaklaşık yüzde 96'sını KOBİ'lerin oluşturduğu ifade ediliyor" dedi.

"Türkiye'de yaklaşık 38 milyon kişinin TikTok kullanıcısı olduğu belirtiliyor"

Sosyal medya platformlarının artık hayatın önemli bir parçası durumuna geldiğini kaydeden Baran, "8 milyarlık dünya nüfusunun, yaklaşık 5 milyarı, yani yarısından fazlası sosyal medya kullanıyor. Bugün yetkililerini konuk ettiğimiz TikTok ise Facebook, Youtube ve Instagram'dan sonra en çok kullanılan sosyal medya platformu. Ülkemizde TikTok'a duyulan ilgi ve kullanım çok daha fazla. TikTok, Youtube ve Instagram'ın ardından en çok kullanılan üçüncü platform durumunda. Türkiye'de yaklaşık 38 milyon kişinin TikTok kullanıcısı olduğu belirtiliyor. İstatistiklere göre, sosyal medya kullanıcılarının, günlük yaklaşık 2 saat 23 dakikası sosyal medyada geçiyor. Bu veri, bizim ülkemizde biraz daha yüksek" diye konuştu.

Baran, sosyal medyada uzun zaman geçirilmesinin aile ve toplumsal hayatta yaratacağı olumsuz etkilere de değindi.

"Başarı anlamında TikTok, şu anda diğer medya platformlarında ilk üçten bir tanesi olmuş durumda"

ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye Bölge Başkanı Sayın Fatih Kafadar da yaptığı konuşmada, "Medya platformlarına baktığımızda başarıyı tanımlayan iki tane temel metrik var. Birincisi, toplam kullanıcı sayısı. İkincisi de bu kullanıcıların platformda geçirdiği vakit. TikTok dünyada 1 milyardan fazla kullanıcıya en hızlı ulaşan platform. Globalde 1 milyardan fazla aylık aktif kullanıcımız var. Ortalama geçirilen süre de 90 dakikanın üzerinde. Ortalama bir video 15-20 saniye dersek TikTok'ta bir kullanıcının günde 350 ile 400'den farklı içerik gördüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla başarı anlamında TikTok, şu anda diğer medya platformlarında ilk üçten bir tanesi olmuş durumda" dedi.

Topluluk kurallarına uyduğu sürece TikTok'ta her türlü programın yer aldığını aktaran Kafadar, "Kullanımınıza bağlı olarak sizi ve sevdiğiniz içerikleri anlayıp ona göre size o kanalları gösteren bir ekran var. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız reklam operasyonu, burada izlenmesi gereken kaliteli sesleri de olabildiğince artırmaya çalışmak. TikTok Live için de yapmak istediğimiz bir sürü projemiz var. Ama en temelinde platformun yapmaya çalıştığı herkesin içerik üreticisi olduğu bir dünyada, algoritmayla insanların ilgi alanlarını anlayıp doğru içeriği doğru kişiye göstermek ve kullandıkça da kullanıcıyı daha iyi anlayan ve ona göre geliştiren bir platform yaratmak" diye konuştu.

TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz da yaptığı konuşmada şirketin ilerleme sürecini, plan ve vizyonunu anlattı.

Sektör ve sosyal medya temsilcilerinin soru- cevaplarıyla devam eden toplantıya, 14 No'lu Medya Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Talha Geredeli, Komite Başkan Yardımcısı İsa Doğmuş, Meclis Üyeleri Efe Polat ve Tayfun Soydemir, Komite Üyesi Furkan Çam, 41 No'lu İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi Başkanı Hakan Ekici, 53 No'lu Peyzaj, Çevre Düzenleme ve Yapısalları Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Kirami Yıldırım da katıldı.