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ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Vali Buhara'ya ziyaret

AA - Serkan Güner - Güncel
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ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Vali Buhara'ya ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı makamında ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, sanayi ve yatırım konularında işbirliği imkanları değerlendirildi, Kırşehir'in yatırım avantajları ve sahip olduğu değerler görüşüldü.

Daha sonra Vali Buhara ile heyet, kentteki termal turizm alanları ve tarihi bölgelerde inceleme yaptı.

Ziyarette, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ve Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan da yer aldı.

Öte yandan, Baran ve beraberindeki heyet, Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek, ekonomi ve yatırım konularında görüş alışverişinde bulundu.

AA / Serkan Güner - Güncel

Ankara Ticaret Odası Gürsel Baran Mete Buhara Kırşehir Güncel Haberler

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