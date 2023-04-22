ATO Başkanı Gürsel Baran'dan '23 Nisan' mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türk milletinin geçmişten gelen birikimiyle, birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak ülkeyi daha gelişmiş hale getirmenin ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin en büyük hedefi olduğunu belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türk milletinin geçmişten gelen birikimiyle, birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak ülkeyi daha gelişmiş hale getirmenin ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin en büyük hedefi olduğunu belirtti.

Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 103. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlığının simgesi olan TBMM'nin egemenliğin millette olduğunu gazilikle de tescillediğini bildirdi.

23 Nisan 1920'nin vatanı işgal altındaki bir milletin yeniden dirilişinin tarihi olduğuna işaret eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağı bilinciyle milli mücadeleye girişen atalarımız, tüm imkansızlıklara rağmen zafer kazanarak, 'hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin' olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara hediye etmesi, geleceğe güvenle ve umutla bakabilmemizi sağlamıştır."

Baran, ülke geleceğinin teminatı olan çocukların, kendine güvenen, milli, manevi değerlerine bağlı birer vatandaş ve ekonomik gelişime katkıda bulunacak donanıma sahip girişimciler olarak yetişmelerini sağlamanın ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

ATO Başkanı Baran, şunları kaydetti:

"Milletimizin geçmişten gelen birikimiyle, birlik ve beraberlik içinde çok çalışarak ülkemizi daha gelişmiş hale getirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan, yaşamlarımıza anlam katan bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyor, bayramın tüm dünya çocuklarına barış ve huzur getirmesini diliyorum."