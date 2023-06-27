ATO Başkanı Gürsel Baran: Bayramlar Birlik ve Dayanışmayı Artırıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran manevi dünyayı zenginleştiren bayramların, birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırarak, insanları hedeflerine ulaştıracak bağın daha da kuvvetlenmesine vesile olduğunu ifade etti.

Baran, Kurban Bayramı mesajında, bayramların Türk milletinin sahip olduğu bağlılık duygusunu kuvvetlendirdiğini, paylaşımları artırdığını, dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini bildirdi.

Bayramların milletin manevi gücünü artırmaya da vesile olduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Dünya olarak Kovid-19 salgını ardından, Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, kuraklık, su sorunu gibi ciddi sorunlarla mücadele halindeyken, ülkemiz yüzyılın felaketi depremi yaşadı. Bu zor günlerde en büyük gücümüzün kardeşlik ve dayanışma duygularımız olduğunu bir kez daha idrak ettik. Manevi dünyamızı zenginleştiren bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışmamızı artırarak, milletçe güçlükleri, zorlukları aşacak, hedeflerimize ulaştıracak bağımızın daha da kuvvetlenmesine vesile oluyor. İş dünyası olarak bu güçlü duygularımızı ticarete, yatırıma, istihdama aktararak istikbalimiz için gelecek nesillerimize daha güzel bayramlar sağlama hedefiyle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin hayırlar getirmesini ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyor, tüm İslam aleminin ve milletimizin bayramını kutluyorum."