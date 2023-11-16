ATO Başkanı Baran, TravelExpo Ankara'nın açılışında konuştu Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bugün kapılarını açan TravelExpo Ankara 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na ilişkin, "Fuar, bizi uluslararası konuklara ve alım heyetlerine tanıtırken büyükelçiliklerin açtıkları stantlarla yabancı ülkeleri ve onların turizm potansiyelini...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bugün kapılarını açan TravelExpo Ankara 6. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na ilişkin, "Fuar, bizi uluslararası konuklara ve alım heyetlerine tanıtırken büyükelçiliklerin açtıkları stantlarla yabancı ülkeleri ve onların turizm potansiyelini de tanıtacak." dedi.

Baran, ATO Congresium'da düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele'den bu yana can veren şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Bu yıl hem ATO'nun kuruluşunun hem de Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılı olduğunu belirten Baran, Türkiye'nin aradan geçen zamanda birçok alanda olduğu gibi turizmde de bir dünya markası haline geldiğini bildirdi.

Baran, turizmin küresel ölçekte Kovid-19 salgınından sonra toparlanma sürecine girdiğine işaret ederek, "Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2022 yılında dünyada 963 milyon turist uluslararası seyahat gerçekleştirdi, 1 trilyon dolar harcama yaptı. Kişi başına ortalama harcama 1051 dolar olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yıl 50 milyonun üzerinde turistle dünyanın en çok ziyaretçi alan 4. ülkesi olduğuna dikkati çeken Baran, 46 milyar doları aşan gelir elde edildiği bilgisini verdi.

Baran, bu yılın 9 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısının 45 milyonu, turizm gelirinin ise 42 milyar doları aştığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız, ülkemizi dünyanın dört bir köşesinde tanıtmaya yönelik etkin çalışmalar yürütüyor. Döviz kazandırma ve cari işlemler dengesine katkılarındaki rolünün yanı sıra istihdama da pozitif katkı sağlayan turizm sektörü, 100 milyar dolarlık bir hedefi önüne koymuş durumda."

"Health Ankara" markasıyla sağlık turizmi tanıtımı

Baran, söz konusu hedefi gerçekleştirmenin yolunun deniz turizminin yanı sıra kültür, kamp ve karavan, kongre, sağlık, gastronomi ile agro turizmi gibi alternatif çeşitlerin gelişmesiyle olacağını anlattı.

Ankara'nın binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri, termal kaynakları, üniversiteleri, sağlık merkezleri ile turizm sektöründe gözde destinasyonluğa aday olduğunu vurgulayan Baran, "Ankara'nın sağlık, fuar, kongre ve toplantı turizminde ilerlemesi için çalışmalar yürütüyoruz. Şehrimizin kongre, toplantı ve etkinlik alanında potansiyelini dünyaya tanıtmak amacıyla odamız çatısı altında kongre ve ziyaretçi bürosu kurduk. Sağlık turizmini tanıtmak amacıyla da 'Health Ankara' markasını oluşturduk." dedi.

Baran, kısa süre önce Gordion Antik Kenti ve Ahi Şerafettin Camisi'nin (Aslanhane Camii) UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne girdiğini hatırlattı.

Yurt dışı direkt uçuş sayısının artmasının önemine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Uzun zamandan bu yana direkt uçuşlar konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Birkaç saatlik uçuş mesafesinde 1,6 milyarlık nüfusa ulaşabilecek bir konumda olmamıza rağmen maalesef yurt dışı uçuşlar konusunda geride kalıyoruz. Geçmişte ısrarlı taleplerimizle 40'a yakın destinasyona direkt uçuş başlatılmıştı. Bugün hem bu sayı gerilerde hem de direkt uçuş biletleme maliyetleri, aktarmalı uçuşlara nazaran daha yüksek. Bu tablonun en kısa zamanda değişeceğine inanıyoruz."

Baran, açılışını yaptıkları fuarla Ankara'nın tüm potansiyelinin dünyaya tanıtılacağını belirterek, "Bu fuarın, şehrimizin geleceğine de katkı sağlayacağına inanıyorum. TravelExpo, bizi uluslararası konuklara ve alım heyetlerine tanıtırken büyükelçiliklerin açtıkları stantlarla yabancı ülkeleri ve onların turizm potansiyelini de tanıtacak. Fuarlar her zaman ekonominin, dolayısıyla turizmin dışa açılan kapısı ve gelişmeyi yönlendiren vitrini konumundadır." dedi.