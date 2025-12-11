ATO Başkanı Baran: "Mesleki Eğitim ile Reel Sektör ve İstihdam Arasındaki Köprüleri Güçlendirmek İçin Yola Çıkıyoruz"

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, reel sektör, eğitim ve istihdam alanında öncü beş kurumun gerçekleştirdiği iş birliğinin, mesleki eğitim ve nitelikli iş gücü açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, "Mesleki eğitim ile reel sektör ve istihdam arasındaki köprüleri güçlendirmek, okullarda verilen teorik bilginin, iş hayatının gerektirdiği pratik becerilere dönüşmesini sağlamak için yola çıkıyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (Ankara İŞKUR), Gazi Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen "Mesleki Eğitimde Ankara Modeli Protokolü"nün imza töreni, ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı.

Ankara'da nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amacı doğrultusunda istihdam, eğitim ve sektörler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, sektörlerde yaşanan gelişmelerle eğitim sisteminin uyumlaştırılması ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanarak istihdama katkı sağlanmasının hedeflendiği protokole ATO Başkanı Baran, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay imza attı.

Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, ATO Mesleki Eğitim ve Ahilik Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ile Genel Sekreter Yardımcıları Abdurrahman Karabudak ve İbrahim Tırpancı da yer aldı.

"Bu iş birliği Ankaramızın nitelikli iş gücü ve üretim kapasitesini güçlendirecek"

Baran, beş önemli kurumun mesleki eğitim ve istihdam gibi kritik bir başlıkta bir araya gelmesinin Ankara açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bu iş birliği Ankaramızın nitelikli iş gücü ve üretim kapasitesini güçlendirecek, ekonomik kalkınmamızı destekleyerek, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak güçlü bir adımı temsil ediyor. Eğitim ile reel sektör ve istihdam arasındaki köprüyü güçlendirmek, okullarda verilen teorik bilginin, iş hayatının gerektirdiği pratik becerilere dönüşmesini sağlamak için yola çıkıyoruz" dedi.

"Küresel rekabet gücünü olumsuz etkiliyor"

Ankara'nın, başkent olmanın yanı sıra son yıllarda kat ettiği gelişmelerle aynı zamanda üretimden ticarete, sağlıktan turizme, eğitimden teknolojiye kadar ekonomik alanda da güçlü bir merkez durumuna geldiğini belirten Baran, "Hızla gelişen ve büyüyen sanayimizin, ticaretimizin, ekonomimizin olduğu bu tabloda, ne yazık ki sektörlerimizin karşılaştığı en büyük eksiklik nitelikli iş gücü. Pek çok üyemiz ve sanayicimiz, aranan teknik yeterliliğe sahip personel bulmakta zorlanıyor. Bu durum, firmalarımızın büyümesinin yanı sıra ülkemizin küresel rekabet gücünü de olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"Gençlerimizin özgüvenli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağız"

"Mesleki Eğitimde Ankara Modeli"nin mesleki eğitim-reel sektör iş birliğinde yeni bir ekosistemin inşasının öncülüğünü yapacağına ve yenilerine örnek teşkil edeceğine inandıklarını kaydeden ATO Başkanı Baran, "Savunma, medikal, yazılım gibi şehrimiz ekonomisini geliştirecek öncelikli alanları belirleyerek, bu alanlarda uzmanlaşmış iş gücü yetiştirmek; gençlerimize ve ailelerine, mesleki eğitimin bir çıkmaz sokak değil, parlak bir kariyer yolu olduğunu göstermek istiyoruz. Bu iş birliğiyle, nitelikli iş gücü ve istihdam sorununu çözmek için yola çıkarken; gençlerimizin üreten, katma değer yaratan ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine de katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İş birliği kapsamında kurumların her birinin sahada sonuç üretecek somut çalışmalar ortaya koyacağını ifade eden Baran, "Bizler de Ankara Ticaret Odası olarak iş dünyamızın talep ve beklentilerini doğrudan eğitim kurumlarına aktaracak, staj ve istihdam kapılarını açacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler reel sektörün laboratuvarı durumundayız" dedi.

"Ankara artık sanayi ve ticarette çok güçlü bir merkez"

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal ise iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Ankara Ticaret Odası çatısı altında beş değerli kurumun bir araya gelerek imzaladığı bu protokol, tüm paydaşları aynı zeminde buluşturması açısından son derece anlamlı. Ankara artık sanayi ve ticarette çok güçlü bir merkez. Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, ülkemizin geleceği adına önemli bir güvence oluşturuyor" diye konuştu.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı da üniversitelerinde uygulamalı eğitim modelini benimsediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sanayiyle birlikte üretmeye teşvik ediyoruz"

"8 bin 500 öğrencimize her yarıyıl hami işletmelerde iş yeri deneyimi kazandırıyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca istihdama değil, şirket kurmaya, patent almaya ve sanayiyle birlikte üretmeye teşvik ediyoruz. Beş kurumun bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak bu iş birliğinin, mesleki eğitim alanında çok kıymetli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz."

"İmzaladığımız protokolün önemi çok büyük"

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise gençlerin erken yaşta mesleğe yönlendirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Sektör temsilcilerimizle yaptığımız görüşmelerde, çok sayıda iş imkanının bulunduğunu, üstelik bu alanlarda iyi maaşlarla ve yükselme fırsatlarıyla istihdam sağlanabildiğini görüyoruz. Çocuklarımızı erken yaşta mesleğe yönlendirebilirsek, ülkemizdeki birçok sorunu kökten çözmüş olacağız. Bu yönüyle imzaladığımız protokolün önemi çok büyüktür" ifadelerini kullandı.

İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay da yaptığı konuşmada, iş birliğiyle sektörlerin ihtiyaçlarına uygun nitelikli bireylerin yetiştirilmesinin, iş dünyasının taleplerine daha hızlı yanıt verilmesinin ve gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Ay, "İŞKUR olarak mesleki eğitimin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.