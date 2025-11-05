ATO Başkanı Baran, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"Ne Giren Ankara Firmalarıyla Bir Araya Geldi

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Engineering News Record Dergisi'nin (ENR) her yıl açıkladığı "Dünya'nın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi" arasında yer alan 45 Türk firmasından Ankara merkezli 22 firmanın temsilcileriyle ATO ev sahipliğinde düzenlenen programda bir araya geldi.

ATO, Engineering News Record Dergisi'nin her yıl açıkladığı "Dünya'nın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi" arasında yer alan Türk firmalarının başarılarını kutlamak üzere bir program düzenledi. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'in de katıldığı gecede, açılış konuşması yapan ATO Başkanı Baran, Türk Müteahhitler Birliği tarafından her yıl açıklanan listede yer alan firmaları "Marifet iltifata tabidir" sözünün gereğini yerine getirerek tebrik etmek üzere davet ettiklerini söyledi.

Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi Listesi'nde yer alan 45 firmanın Türkiye'yi dünya liginde Çin'den sonra ikinci sıraya taşıdığını dile getiren Baran, "Bu tablo, Türk müteahhitlik firmalarımızın başarısı olduğu kadar, Türk mühendisliğinin, iş gücünün, yönetim kabiliyetinin ve küresel rekabet gücünün de bir yansımasıdır. 45 firmamızın 22'sinin merkezi Ankara'da bulunuyor. Başkentimizin bu alanda güçlü temsili, Ankara'mızın sadece bürokrasi şehri değil, aynı zamanda bir üretim, bir ihracat, bir inşaat ve mühendislik merkezi olduğunu da kanıtlıyor" diye konuştu.

Türk firmalarının 100'den fazla ülkede 500 milyar doları aşan proje deneyimine sahip olduğuna dikkat çeken Baran, "Bugün müteahhitlik sektörümüz gerçekleştirdikleri projelerle dünya genelinde güvenilirlik ve kalitenin adı haline gelmiş durumda" dedi.

"Ekim ayı itibariyle yıllık ihracatımız 270 milyar 200 milyon dolara ulaştı"

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da konuşmasına, Türkiye'nin 20 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü ve ihracatta güçlü performans sergilediğini ifade ederek başladı. Ekim ayı itibariyle yıllık ihracatta Türkiye'nin rekor tazelediğini bildiren Ağar, "Ekim ayı itibariyle yıllık ihracatımız 270 milyar 200 milyon dolara ulaştı. Hizmet ihracatımızın ise 121 milyar 200 milyon dolara ulaştığını tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda 2025 yılı mal ve hizmet ihracatında toplam 391 milyar 400 milyon dolara ulaşarak hedefimiz olan 390 milyar doları aşmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Ankara ekonomisinin gelişimine ve Ankara Ticaret Odası'nın bu gelişime yaptığı katkıya dikkat çeken Ağar, bankacılık, finans, danışmanlık, eğitim, sağlık ve turizm gibi hizmet sektörlerinin Başkent ekonomisinde önemli yer tuttuğunu söyledi. Ağar, "Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde ise şehrimiz yüksek bir potansiyele ve güce sahip. Ankara inşaat sektörü hasılasında yüzde 10,3'lük payla, gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 7,8 payla İstanbul'dan sonra ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor" ifadesini kullandı.

Müteahhitlik firmalarının deneyimleriyle Türkiye'nin küresel ölçekteki rekabet gücünü arttırarak kritik bir rol oynadığına dikkati çeken Ağar, "1972'de başlayan yurt dışı müteahhitlik yolculuğumuz, bugün itibarıyla gurur verici bir noktaya erişti. 53 yılda 137 ülkede üstlenilen 12 bin 674 müteahhitlik projesinin toplam değeri ekim sonu itibarıyla 546 milyar 800 milyon dolar olmuştur" dedi.

Müteahhitlik sektörünün, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen yükseliş trendini sürdürdüğünü vurgulayan Ağar, "Havalimanı, otoyol, enerji santralleri, demiryolu gibi büyük ölçekli projelerde elde edilen başarılar, Türkiye'nin küresel müteahhitlik listelerinde üst sıralara yükselmesine katkı sağlıyor. Engineering News Record (ENR) dergisinin yayımladığı Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi sonuçları, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tescillemiştir" diye konuştu.

"Sizler için iyi bir ortama sahip"

Ankara Valisi Vasip Şahin de Türkiye'nin son 20 yıllık süreçte kabuğunu kırdığını ve büyük gelişim yaşadığını kaydettiği konuşmasında, Ankara'nın da kendi kabuğunu kırarak bürokrasi merkezi olmasının yanı sıra müteahhitlik hizmetlerinin de ana merkezi haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin başarılı firmalar ve şahıslar sayesinde hedeflenen seviyeyi yakalayıp geçeceğini belirten Vali Şahin, "Ankara önemli bir eğitim kenti olmasının getirdiği insan kaynağı açısından sizler için iyi bir ortama sahip. Gençlerimizin, tecrübeli çalışanlarımızın, sizlerin başarılarına katkıda bulunması bizler için de bir ödül kaynağı" dedi.

"Meslektaşlarımızıonlarca kere mükafatlandırsak yeridir"

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren de programda yaptığı konuşmada, Türk müteahhitlerinin 137 ülkede kurulu 12 bin 665 şantiyede Türk bayrağını dalgalandırdığını söyledi. Türkiye Müteahhitler Birliği olarak 45 firmaya ödül vermek için program düzenlediklerini hatırlatan Eren, "45 firmamızın Ankara'da dolayısıyla Ankara Sanayi ve Ankara Ticaret Odası üyesi olan 22'sini bir kez daha onurlandırmak üzere Ankara Ticaret Odası tarafından düzenlenen bu törenden dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımızı bir kere değil, iki kere değil, onlarca kere mükafatlandırsak yeridir" dedi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, inşaat sektörü ihracatını da etkilediğini vurgulayan Eren, "Biz ne kadar o sene iş yapmışsak, Türk inşaat sektörünün ihracat miktarı da aynı şekilde artmaktadır. Ankara Ticaret Odası'nın sanayici ve ihracatçı üyeleri de meslektaşlarımızın yurt dışındaki işleri için malzemelerin gidişatından o sene ne kadar iş almışız takip edebiliyorlardır" diye konuştu.

Toplantıda, ENR Dergisi'nin "Dünya'nın En büyük 250 Müteahhidi Listesi"nde yer alan firmalara plaketleri takdim edildi. Programa ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali Yıldız, Ahmet Akça, Halil İlik, Ali İhsan Güçlü ve Yasin Özyolu, ATO Meclis Divan Katibi Ayşe Nilay Çelik ile ATO Meclis ve Komite üyeleri katıldı.