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ATO Başkanı Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

AA - Arife Yıldız Ünal - Güncel
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ATO Başkanı Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bayramların, bereketin, paylaşmanın, sevginin pekiştiği en anlamlı günler olduğunu belirterek, "Manevi değerlerin yükseldiği, İslam alemi için özel olan bu günlerde en büyük dileğimiz, şehrimizden başlayarak, ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bayramların, bereketin, paylaşmanın, sevginin pekiştiği en anlamlı günler olduğunu belirterek, "Manevi değerlerin yükseldiği, İslam alemi için özel olan bu günlerde en büyük dileğimiz, şehrimizden başlayarak, ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur ve refahın yayılması ve savaşların son bulması." ifadesini kullandı.

Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramların, hoşgörü, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği özel günler olduğunu belirtti.

Milli ve dini değerlerin daha da kuvvetlendiği rahmet, bereket ve mağfiret ayının sonunda Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Bayramlar, bereketin, paylaşmanın, sevginin pekiştiği en anlamlı günlerdir. Manevi değerlerin yükseldiği, İslam alemi için özel olan bu günlerde en büyük dileğimiz, şehrimizden başlayarak, ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur ve refahın yayılması ve savaşların son bulması. Bayramların bizlere getirmiş olduğu manevi güç ve değerlerimiz sayesinde milletçe paylaşmanın ve paylaşmaktan doğan bereketin marifetine inanıyoruz. Bu anlayışı üretime, ticarete ve ekonomiye aktardığımızda ülkemizin hedeflediği başarılara çok rahat ulaşacağına inanıyorum. Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine mutluluk, huzur, bereket ve sağlık getirmesini diliyor, Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel

Ankara Ticaret Odası, Ramazan Bayramı, Gürsel Baran, İslam, Güncel, Haberler

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