ATO Başkanı Baran'dan BDDK'nın Kararına Destek: 'İşletmeler Dövizi Bir Yatırım Aracı Olarak Görmemeli'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, BDDK'nın kredi kullandırımı kararına ilişkin, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kararı kredi kanallarının doğru işlemesini sağlamak açısından önemlidir. Türk lirasının güçlenmesi ve ekonomimizin istikrarı için olumlu bir adımdır. İşletmelerimizin dövizi bir yatırım aracı olarak görmemesi, sadece döviz yükümlülüklerini gerçekleştirmek için ellerinde bulundurması gerekir" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) cuma günü açıkladığı kredi kullandırımı kararına ilişkin bugün yazılı açıklama yaptı. Kredilerin gerçekten ihtiyaç duyan reel sektöre aktarılmasını Türk lirasının güçlenmesi ve ekonominin istikrarı açısından olumlu bir adım olduğunu belirten Baran'ın açıklaması şöyle:

"Ülkemiz zorlu bir coğrafyada varlığını sürdürmek için hem ekonomik hem de siyasi bir mücadele sergiliyor. Hükümetimiz, kaynakların sınırlı olduğu bu süreçte ekonomik büyümesinin devamını sağlamak için dış pazarlarda güçlü olmaya ve rekabet gücünü artırmaya çalışan reel sektörü bankacılık sistemiyle desteklemeye gayret ediyor.

"BANKALARIMIZIN REEL SEKTÖRE YÖNELİK DESTEKLERİNİN FARKLI AMAÇLARLA KULLANIMI, DİĞER İŞLETMELERİMİZE YAPILAN HAKSIZLIKTIR"

Bankalarımızın reel sektöre yönelik desteklerinin farklı amaçlarla kullanımı, diğer işletmelerimize yapılan haksızlıktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kararı kredi kanallarının doğru işlemesini sağlamak açısından önemlidir. Türk lirasının güçlenmesi ve ekonomimizin istikrarı için olumlu bir adımdır. İşletmelerimizin dövizi bir yatırım aracı olarak görmemesi, sadece döviz yükümlülüklerini gerçekleştirmek için ellerinde bulundurması gerekir. Bu süreçte kaynakların, üretime, yatırıma, ihracata ve istihdama aktarılarak Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde güçlü bir şekilde büyümesinin devamı tüm faydaların üzerindedir."

ANKA / Güncel