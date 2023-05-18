ATO Başkanı Baran'dan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, gençlerin, ticarette, sanayide, bilimde ve teknolojide ülkeyi ilerleterek, ekonomik cephede kahramanlık destanı yazmaya devam edeceklerini bildirdi.

Baran, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılını Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin başarı hikayesinin şekillendirdiğini belirtti.

Baran, ikinci yüzyılın bilgili, maddi ve manevi değerlere sahip çıkan, çalışkan üretken ve girişimci Türk gençliğinin omuzlarında yükseleceğini ifade etti.

İş dünyası olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmayı sürdürdüklerini bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, ticarette, sanayide, bilimde ve teknolojide ülkemizi ilerleterek, ekonomik cephede kahramanlık destanı yazmaya devam edecek. Bu toprakların sağlam temellerinde yetişen gençlerimizin, milletimizin geleceği için en kıymetli kaynak olduğunu bilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlere ve gençliğe önem vermiş, ülkemizin istikbalini de gençlere emanet etmiştir. Ülkemizin parlak geleceği, bu bilinçle yetişen gençlerin eliyle çizilecektir. İş dünyası olarak vatan sevgisiyle yetişen pırıl pırıl gençlerimizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığımızın en büyük teminatı olduğunu biliyor, gençliğimize güveniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanı aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."