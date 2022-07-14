ATO Başkanı Baran'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek." ifadesini kullandı.

Baran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimini unutmadığını ve unutmayacağını vurgulayan Baran, "Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Baran 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletin demokrasiyi korumak için verdiği mücadelenin hafızalarda aynı canlılıkla durduğunu kaydetti.

15 Temmuz'da Türkiye'nin istikbaline ve istiklaline kastedilmeye yeltenildiğini hatırlatan Baran, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği kahramanca direniş, ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle devam ediyor. 15 Temmuz'da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun. O gece demokrasi için, bağımsızlık için, özgürlük için, vatanımız için, milletimiz için canları pahasına sokakları, meydanları doldurarak ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızın aziz hatırası sonsuza kadar yaşayacaktır."