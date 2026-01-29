ATO Başkanı Baran, Belçika Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde'yi Ağırladı

(ANKARA)- Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlık edeceği ve Belçikalı iş insanlarından oluşan Ticaret Heyeti'nin Mayıs 2026'da Türkiye'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde, Belçika Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Baran'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Büyükelçi Van de Velde'ye Valon Bölgesi Ticaret Ateşesi Gerard Segher, Flaman Bölgesi Ticaret Ateşesi Peter Verplancken, Brüksel Başkent Bölgesi Ticaret Ateşesi Stefano Missir di Lusignano, Başkatip Hannes Dekeyser ve Protokol Sorumlusu Esra Kaya eşlik etti.

"İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz"

ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ile Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak'ın da yer aldığı görüşmede konuşan Baran, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesinde Belçika'da yaşayan Türklerin çok büyük bir rolü olduğunu söyledi. Türk kökenli girişimcilerin Belçika'da kurduğu işletmelerin Belçika ekonomisine katkı sağladığını ve iki ülke arasında doğal bir köprü oluşturduğunu anlatan Baran, "Bu güçlü beşeri bağın, ekonomik iş birliklerimizi derinleştiren ve karşılıklı yatırımları teşvik eden önemli bir avantaj olduğuna inanıyoruz. Belçika, ülkemizin Avrupa'daki en büyük ticaret ortakları arasında yer alıyor. 2024 yılında 4,4 milyar doları bizim ihracatımız olmak üzere, toplam ticaret hacmimiz 8,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece Belçika, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 15'inci sırada yer aldı. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Belçika'dan ülkemize gelen yatırımların değeri 10 milyar dolara yaklaşmış"

Belçika'nın Türkiye'ye en çok yatırım yapan sekizinci ülke olduğuna dikkat çeken Baran, "2002'den bu yana Belçika'dan ülkemize gelen doğrudan yatırımlarının değeri 10 milyar dolara yaklaşmış durumda" dedi. Baran, Belçika'nın sahip olduğu Anvers Limanı, stratejik coğrafi konumu ile lojistik ve altyapı olanaklarının yatırım açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade ederek, iki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme ve yatırımların karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşmaların bulunduğunu söyledi. Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, şehrin son 25 yıllık dönemde büyük bir dönüşüm yaşadığını, savunma sanayi başta olmak üzere sanayisinin geliştiğini, dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firmasının dördünün Ankara'da bulunduğunu anlattı. Şehrin ticaret ve ihracattaki başarılarına da değinen Baran, "Ankara, organize sanayi bölgeleriyle bir üretim ve ticaret, teknokentleriyle bir teknoloji, üniversiteleriyle bir eğitim, hastaneleriyle bir sağlık, termal kaynaklarıyla da bir turizm şehri" dedi. Baran, mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek Belçika Ticaret Heyeti ile Ankara Ticaret Odası üyelerini bir araya getirerek birebir görüşmeler yapmalarını sağlayabileceklerini de söyledi.

Baran, ayrıca, Belçika Büyükelçisi Van de Velde'nin Ankara'ya duyduğu ilgiyi ve sevgiyi ifade ettiği videoyu izlediğini de belirterek, "Sayın Büyükelçi'nin Ankara'ya olan ilgisini görmek bizi son derece memnun etti. Bundan sonraki süreçte kendisinin de Ankara'yı dünyada en iyi şekilde anlatacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Belçika arasındaki diplomatik ilişkilerin 183 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Baran, "Belçika, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 15'inci sırada, yatırım yapan ülkeler içinde ise 8'inci sırada yer alıyor. Motorlu taşıtlar, mekanik aletler, mineral yakıtlar ve yağlar başlıca ihracat kalemlerimiz arasında bulunuyor" diye konuştu.

"ASELSAN, TÜRKSAT ve ilgili kurumlarla temaslarımız olacak"

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ise Ankara'da bulunmanın, kenti ve ekonomisini yakından tanıma imkanı sunduğunu belirterek, "Türkiye önemli bir ülke ve Ankara, Türkiye'nin ekonomik açıdan ikinci büyük odak noktası. Ankara'nın potansiyelini yakından görmek ve öncelikleri anlamak istiyoruz" dedi. Mayıs ayında Belçika Kraliçesi başkanlığında gerçekleşecek Ticaret Heyeti ziyareti hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Van de Velde, "Şirketler şimdiden kayıt yaptırmaya başladı, şu an yaklaşık 100 firma kayıtlı. Şubat ayı sonuna kadar bu sayının artacağını öngörüyoruz. Havacılık, uzay, savunma ve enerji sektörleri ana odak alanlarımız olacak. ASELSAN, TÜRKSAT ve ilgili kurumlarla temaslarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın offshore rüzgar enerjisi ve enerji altyapısı konusundaki deneyimine dikkat çeken Van de Velde, enerji, sağlık ve ilaç sektörlerinde de iş birliği imkanlarını değerlendirmek istediklerini ifade etti.