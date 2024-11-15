ATO Başkanı Baran, 7. Travelexpo Ankara Fuarı'nda Konuştu: 'Bu Yılın Sonunda 60 Milyon Turist ve 60 Milyon Dolar Gelir Hedefleniyor'

(ANKARA) - TravalExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışına katılan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Bu yılın sonunda 60 milyon turist ve 60 milyon dolar gelir hedefleniyor" dedi. Baran, Başkentin sağlık turizmini "Health Ankara" markası altında tanıttıklarını söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, bu yıl 7'nci kez düzenlenen TravalExpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışına katıldı. Baran, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ankara Valisi Vasip Şahin, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, ATO Şehir Tanıtımı ve Kalkınması Özel İhtisas Komisyonu Başkanı ve Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman ve Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül'ün yer aldığı fuarın açılışında bir konuşma yaptı.

Baran, dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, Türkiye'nin sınırında savaşların olduğunu belirterek, bunlara rağmen Türkiye'nin turizmde gelişmeyi sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'nin doğası, tarihi ile kültürel zenginlikleriyle turizmin her alanında dünyadaki önemli ülkelerden olduğunu kaydeden Baran, "Son 20 yıla baktığımızda turizmde önemli gelişmeler kat ettik. 13 milyon olan turist sayımızı yıllar içinde 56 milyona çıkarttık. 8,5 milyar dolar civarında olan gelirimiz 56 milyar dolara dayandı. Bu yılsonu için Bakanlığın koyduğu hedef 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir. Bu hedefi daha yukarılara taşınmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız, ülkemizin bütün turistik güzelliklerini dünyanın dört bir köşesine tanıtmak için çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

"Ülkemiz turizmin bütün dallarını içinde bulunduruyor"

Türkiye'nin turizmde 100 milyar dolara ulaşmayı hedeflediğinin altını çizen Baran, bunun için ülkenin deniz, güneş, kum dışındaki potansiyelini canlı tutması gerektiğine dikkati çekti. Baran, "Kültürel ve tarihsel değerlere, termal ve doğal kaynaklara, binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ülkemiz turizmin bütün dallarını içinde bulunduruyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın tanıtımı için proje ve çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Baran, Ankara Ticaret Odası bünyesinde oluşturulan Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ve onun altında yer alan "Health Ankara" markasıyla Başkent sağlık turizm potansiyelini uluslararası arenada tanıttıklarını söyledi. Baran, Ankara'nın nitelikli sağlık personeli yetiştiren üniversiteleri, son teknoloji ile donatılmış hastaneleri ve rekabetçi fiyat politikası ile sağlık turizminde yükselen bir değer olduğunun altını çizdi. Başkentin termal turizm potansiyeline de işaret eden Baran, turizmde ilerlemek için yurtdışına direkt uçuş sayısının artması gerektiğini aktardı.

Baran konuşmasının ardından protokol heyeti ile aralarında ATO'nun da yer aldığı fuar stantlarını ziyaret etti.

Fuara, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Turizm Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Muhammet Sarıtaş, Komisyon Üyesi Bülent İnal, 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Komite Başkanı Dursun Yılmaz, Komite Başkan Yardımcısı Ömer Özkan Özdemir, 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Meclis Üyesi Muharrem Kılıç ve Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Savaş Çolakoğlu da katıldı.

Ankara turizmini tanıtmak için "Kongre ve Ziyaretçi Bürosu" kuran, sağlık turizmini tanıtmak için de "Health Ankara" markası oluşturan Ankara Ticaret Odası, TravelExpo Ankara 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na bir stantla katıldı.

Rusya'dan, Çeçenistan, Tataristan ve Adige Cumhuriyetleri, Moskova, St. Petersburg, Tver Bölgesi, Krasnodar Krayı bölgelerinden 60'ı aşkın sektör profesyonelinin katılım sağladığı fuarda, tur operatörleri, seyahat acenteleri, üniversiteler, büyükelçilikler ve oteller stantlarla yer aldı.

ATO'dan "Travelexpo Resepsiyonu"

TravelExpo'nun ilk gün akşamı ATO tarafından ATO Meclis Üyeleri, 35 ülkeden 80 yabancı konuk ve Ankara'nın sağlık turizmi temsilcilerinin yer aldığı bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonun açılışında konuklara hitap eden ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, dünyanın tanıdığı bir tatil turizmi merkezi olan Türkiye'nin, sağlık turizminde de yükselen bir yıldız durumunda olduğunu söyledi.

TravelExpo Ankara'nın turizm sektörünün uluslararası alandaki önemli paydaşlarını bir araya getirerek, verimli iş birlikleri, yeni iş fırsatları ve bilgi paylaşımı için kıymetli bir platform imkanı sunduğunu kaydeden Aktay, "Sağlık, sektör olarak, küresel ekonominin önemli yapı taşlarından biri durumunda. Medikal ürün ve ilaç üretimi, doktoru, hemşiresi, sağlık tesisi ve sigortasına kadar devasa bir ekonomi oluşturuyor. Farklı destinasyonlar, yerel özelikleriyle küresel düzeyde tanınır hale geliyor. Bizler de Ankara'ya yurt dışından gelen sektör paydaşlarını, Başkentin sağlık sektörü temsilcileri ile buluşturarak, sağlık turizminin gelişimine zemin oluşturduk" dedi.

"Türkiye tercih edilen bir destinasyon"

Türkiye'deki hastanelerin, sağlık merkezlerinin saç ekim, ağız/diş sağlığı, estetik cerrahi, fizik tedavi merkezleri ile SPA ve termal tesisleriyle sunduğu hizmetlerin yabancı turistleri çektiğine değinen Aktay, "Dünyanın tanıdığı bir tatil turizmi merkezi olan Türkiye, şimdi de sağlık turizminde yükselen bir yıldız durumunda. Türkiye'nin Başkenti ve Anadolu'nun kalbi olan Ankara da, sağlık turizmi alanında önemli potansiyele sahip bir şehir. Yüksek kalitede hizmeti, termal kaynakları, modern aletlerle donatılmış sağlık merkezleri ve iyi yetişmiş, nitelikli sağlık personeli ve rekabet edebilir fiyatlarıyla tercih edilen bir destinasyon" diye konuştu.

TravalExpo Ankara 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 17 Kasım 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.