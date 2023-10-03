- ATO Başkan Vekili Yılmaz: "Yenilikçi sektörler gelecek yüzyılın vazgeçilmezi" Azerbaycanlı ve Türk sektör temsilcileri ATO ve KOSGEB iş birliğinde Bakü'de buluştu Azerbaycanlı ve Türk iş insanları Ankara Ticaret Odasının ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme...

- ATO Başkan Vekili Yılmaz: "Yenilikçi sektörler gelecek yüzyılın vazgeçilmezi"

Azerbaycanlı ve Türk sektör temsilcileri ATO ve KOSGEB iş birliğinde Bakü'de buluştu

BAKÜ - Azerbaycanlı ve Türk iş insanları Ankara Ticaret Odasının ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle Bakü'de bir araya geldi. ATO Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, "Yenilikçi sektörler gelecek yüzyılın vazgeçilmezi" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk ve Azerbaycanlı iş insanlarının katılımıyla düzenlenen "Yenilikçi Endüstrilerde Hizmet İhracatı B2B Görüşmeleri" başladı. ATO'nun desteğiyle KOSGEB tarafından organize edilen etkililiğin açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Girişimciler Konfederasyonu Başkanı Memmed Musayev, ATO Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz, KOSGEB Başkan Vekili Recep Kılınç, Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı Başkan Yardımcısı Hikmet Memmedov, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı Cemal Yangın, ATO Yenilikçi Komisyon Başkanı Berat Kuzu ve iş insanları katıldı.

"Savunma sanayi ihracatımız bu yıl 6 milyar dolara erişti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır açılışta yaptığı konuşmada, Bakü'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyulduklarını belirtti. Bakan Kacır, "Türkiye'nin son dönemde yakaladığı ivmeyi, bizlerin çok büyük bir hızla sanayi ve teknoloji alanlarına yaygınlaştırmamızın getireceği faydalardır. Türkiye özellikle savunma sanayinde malumunuz muazzam bir atılım gerçekleştirdi. Savunma sanayi ihracatımız 20 yıl önce 240 milyon dolar iken bu yıl 6 milyar dolara erişti. Önümüzdeki yıl 10 milyar dolarlık bir savunma sanayi ihracatı yakalayacağımızı hedefliyoruz. Bugün Türkiye'nin savunma sanayi atılımı bütün dünya tarafından büyük bir dikkatle izleniyor. Son yıllarda, son 20 yılda savunma sanayi atılımı gerçekleştiren dünyada sadece birkaç ülke var. Bunlardan biri Çin'dir. Ancak Çin'in bütün savunma sanayi firmalarının ihracat yaptığı ülke sayısından daha fazla ülkeye sadece Türk SİHA'ları ihraç edilmiştir" dedi.

"Burası bizim yürekten, gönülden iki devlet, tek millet olarak gördüğümüz topraklar"

Türkiye'nin savunma sanayinde başarılı bir hikayeye imza atığını vurgulayan Kacır, "Biz savunma sanayi vesilesiyle attığımız adımları hızla tüm sanayi ve hizmet alanlarına yaygınlaştırma çabası içindeyiz. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde sizlerin kuracağı bağlar, oluşturacağınız işbirlikleri, gerçekleştireceğiniz yatırımlar, ihracat ilişkileri, iki ülke arasındaki münasebetlerimizi bugünkünden çok daha iyi noktalara, çok daha ileri noktalara taşıyacak" ifadelerini kullandı. Kacır, "Benim sizlerden bir beklentim var. Asla Azerbaycan'ı bir ihracat ülkesi olarak görmeyin. Asla bu toprakları, sadece ürünlerinizi ve hizmetlerinizi pazarlayacağınız, satacağınız bir pazar olarak görmeyin. Burası bizim yürekten, gönülden iki devlet, tek millet olarak gördüğümüz topraklar. Biz buraları başka pazarlar, yabancı memleketler olarak değerlendiremeyiz, göremeyiz. Burada her ne yapacaksak sadece kendimize, sadece Türkiye'ye yararlı olmak adına değil, mutlaka Azerbaycan'a, buradaki kardeşlerimize de fayda sağlamak adına yapıyor olmalıyız. Dolayısıyla burada mutlaka yatırımlar yapın, burada derin, köklü işbirlikleri ortaya çıkarın. Buradaki firmalarla münasebetlerini geliştirin. Burada istihdam oluşturun. Buraları Türkiye'den, Türkiye'nin herhangi bir şehrinden Bakü'yü, Ankara'dan asla farklı addetmeyin" diye konuştu.

"Attığımız her adım dünyanın farklı yerlerinden yankılanıyor"

Türkiye'nin Azerbaycan ve diğer Türk devletleriyle bugünkünden çok daha kuvvetli ilişkiler geliştirmiş olacağına emin olduğunu ifade eden Kacır, "Bütün dünya bizi seyrediyor. Bazısı kıskançlıkla, gıptayla, bazısı haset duygularla izliyor. Ama nihayetinde attığımız her adım dünyanın farklı yerlerinden yankılanıyor. Bu anlayışla önümüzdeki dönemde sizlerin gerçekleştireceği işbirliklerini biz de hem KOSGEB hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın tüm birimleri eliyle en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Bu ziyaret inşallah başarılı olacak. İnşallah çok iyi neticeler ile Ankara'ya döneceksiniz ki biz de bu organizasyonların daha fazlasını, benzerlerini gerçekleştirmeyi, desteklemeyi sürdürelim" dedi.

"Yenilikçi sektörler gelecek yüzyılın vazgeçilmezi"

ATO Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz ise gazetecilere verdiği röportajda, Bakü'de yapılacak toplantılarda çok ciddi sonuçlar alınacağını belirtti. Yılmaz, "Sahne sanatlarından mimariye, reklamcılıktan edebiyata, moda tasarımından grafik ve endüstriyel tasarıma, dijital oyun üreticiliğinden tiyatroya, müzikten fotoğrafa kadar yayılan ve geniş bir alana hitap eden bu alan, yenilikçi sektörler gelecek yüzyılın vazgeçilmezi. Bu endüstride üretilen ürünler ve hizmetler dünya çapında olağanüstü ilgi görüyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre katlanarak ilgi artıyor. 2 katrilyon dolarlık bir ekonomi var. Dünyadaki küresel ekonominin 100 katrilyon olduğunu düşündüğümüz zaman müthiş bir rakam ve katlanarak artıyor. Türkiye'de ise yüzde 3,5, yani 5,5 trilyon TL'lik gayrisafi yurtiçi hasılamızın 200 milyar lirası yenilikçi sektörlerden oluşuyor. Yani 1.2 milyonluk bir nüfusumuz bu sektörden ekmek yiyor" dedi.

"Türkiye yenilikçi sektörlerle beraber dünya ekonomisinde hak ettiği yeri alacaktır"

Ankara Ticaret Odası'nın yenilikçi sektörün farkında olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ankara Ticaret Odası Kültürel Üreticiler ve Girişimcilik Kariyer Gelişim Projesi'ni kurdu ve dünya çapında KOSGEB desteğiyle bu etkileşimi artıracağız. İthal ikamesi olmayan bu alanda kültür ekonomisinde, inovasyonda müthiş bir katma değer oluşturacağımıza inanıyoruz. Yenilikçi sektörlerle ilgili komisyon oluşturduk ve girişimlerde bulunduk. Türkiye'nin kalkınması, genç iş gücümüz, yenilikçi sektörlerle beraber dünya ekonomisinde hak ettiği yeri alacaktır diyor ve bütün paydaşlara ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çok güzel işler çıkacaktır"

KOSGEB Başkan Vekili Recep Kılınç ise KOSGEB ve ATO işbirliğinde Türkiye'den iş insanlarını Azerbaycan'daki iş insanlarıyla buluşturmak için Azerbaycan'da bulunduklarını ifade etti. Kılınç, "İnşallah yenilikçi sektörlerde çok ciddi çalışmalar, işbirlikleri ortaya çıkacaktır. Bu alanda fikir ve tasarım ağırlıklı bir alan. Dolayısıyla da bu alanda çok güzel işler çıkacaktır. KOSGEB olarak önce yenilikçi sektörlerle biz, Azerbaycan'a geldik. Bundan sonra da diğer sektörlerle ve sektördeki iş insanlarımızla Azerbaycan'da ve diğer ülkelerde olacağız inşallah. Çalışmaların başarılı olmasını umuyoruz. Azerbaycan ve Türkiye iş insanlarının ortaya çıkaracağı işbirlikleri ile güzel şeylerin, güzel başarıların ortaya çıkmasını diliyoruz. Çok umutluyuz, inşallah başarılı olacak. Bundan sonraki süreçte de Azerbaycan ve Türk iş adamlarının devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

ATO'nun desteğiyle KOSGEB tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ikili iş görüşmeleri kapsamında 16 farklı yenilikçi sektörde faaliyet gösteren Türk iş insanları, Azerbaycanlı meslektaşları ile görüşecek. 6 Ekim'e kadar Bakü'de devam edecek B2B görüşmelerinde Türkiye ve Azerbaycan'dan 100'e yakın firma temsilcilerin bir araya getirilmesi planlanıyor.