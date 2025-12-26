Ato, "Atonet Akıllı Asistan" Projesinin Dünya Birinciliğini Lansman Programıyla Paylaştı

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) "ATONET Akıllı Asistan Dünya Birinciliği Lansman Programı", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Milletlerarası Ticaret Odası'na (ICC) bağlı 170 ülkede 45 milyondan fazla şirketi temsil eden Dünya Odalar Federasyonu'nun (WFC) düzenlediği 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda "En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi" kategorisinde dünya birinciliğine layık görülen ATONET Akıllı Asistan Projesi'nin tanıtılması amacıyla ATO Congresium'da düzenlediği program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ICC Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran'ın açılış konuşmaları ile başladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO komite ve meclis üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda, ATO Dijital Dönüşüm Projeleri Geliştirme ve İcrasından Sorumlu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Adem Ali Yılmaz, ATO'nun yapay zeka destekli sohbet robotu ATONET Akıllı Asistan'ın, 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda Dünya Birinciliği ödülü alması sürecindeki dijital dönüşüm çalışmalarını bir sunumla aktardı.

Programa, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali İhsan Güçlü, Ali Yıldız, Halil İlik, Nihat Uysallı, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Yasin Özyolu, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Ankara Defterdarı Yüksel Duman, Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ticaret Sicili Dairesi Başkanı Serkan Yüksel, Haymana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fazlı Çınar, Çubuk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şan, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gülahmet Doğruyol, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman, ATO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

"Dijital dönüşümün öncüsü bir kurum olmaya devam edeceğiz"

ATO Başkanı Gürsel Baran programda yaptığı konuşmada, ATO'nun pandemi süreciyle birlikte hız kazanan dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi vererek, 2023 Dünya Odalar Yarışması'nda yine aynı kategoride ATONET Üye Hizmet Platformu ile dünya birincisi olduğunu hatırlattı. Baran, " Ankara Ticaret Odası, aynı kategoride ikinci kez dünya birinciliği elde eden dünyadaki tek Oda olmuştur" dedi.

ATO'nun 41 ülkeden 83 proje arasından sıyrılarak, finalde Birleşik Krallık, Sırbistan ve İran'ı geride bırakarak, ikinci kez dünya birinciliği başarısı elde etmesinin istikrarlı bir vizyonun, kararlı bir emeğin ve güçlü bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu ifade eden Baran, "Dünyada başka hiçbir odanın başaramadığını başardık ve dijitalleşme ile yapay zeka alanında küresel ölçekte sürdürülebilir bir liderlik ortaya koyduk. 5 yıldızlı bir Oda olmanın sorumluluğuyla inovasyonu merkezine alan, dijital dönüşümün öncüsü bir kurum olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Yenilikte üyelerimize öncü olma vizyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz"

ATONET Akıllı Asistan'ın ATO üyelerinin her ortamdan 7 gün 24 saat, bilgiye, belgeye ve hizmete akıllı, hızlı ve güvenli biçimde ulaşmasını sağlayan bir yapay zeka çözümü olduğunu belirten Baran, "Bu proje, bir teknoloji yatırımı olmanın yanı sıra, üyelerimize değer katma, ticareti kolaylaştırma ve iş dünyamızı geleceğe taşıma hedefimizin güçlü bir yansımasıdır. Günümüz dünyasında rekabet, yalnızca sermaye, üretim gücü ya da coğrafyayla değil, dijitalleşmeye hakim olmak, veriyi doğru kullanmak ve süreçleri hızlı yönetmekle kazanılıyor. Cumhuriyetimizle yaşıt köklü geçmişe sahip Odamızın, bugün yapay zeka ile dünyaya örnek gösterilen bir başarıya imza atmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak, dönüşümde lider, yenilikte üyelerimize öncü olma vizyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Baran, projenin hayata geçirilmesini sağlayan ve destek verenlere teşekkür ederek, "Bu ödül, 170 bini aşkın üyemizin, meclisimizin, yönetim kurulumuzun ve büyük bir özveriyle çalışan personelimizin ve paydaşlarımızın ortak başarısıdır. Gururla ifade ediyorum ki Ankara Ticaret Odası, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında küresel ölçekte örnek gösterilen bir marka haline gelmiştir" dedi.

"Bu başarının kurumsal bir sürekliliğin meyvesi olduğunu gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve tebriklerini ileterek başladı. Cumhuriyet ile yaşıt Ankara Ticaret Odası'nın köklü geçmişini, yenilikçi bir vizyonla buluşturarak, güçlü ve kararlı bir dönüşüm iradesini hayata geçirdiğini belirten Yılmaz şöyle konuştu:

"Ticaretin dönüşen yapısına ve küresel rekabetin yeni kurallarına odaklanan bu yaklaşım, ATO'yu geleceği öngören stratejik düşünce ile hareket eden, güçlü bir kurumsal aklın temsilcisi konumuna yükseltmektedir. ATONET Akıllı Asistan projesinin dünya birinciliğiyle ödüllendirilmesi, bu iradenin uluslararası düzeyde teyit edilmiş somut bir göstergesidir. Üstelik sadece bir defa değil, ikinci defa ödüllendirilmiş olması ayrıca en büyük takdiri hak ediyor. Bu başarının tesadüfi olmadığını, kurumsal bir sürekliliğin meyvesi olduğunu gösteriyor. Dijitalleşmeyi ticaret hayatının merkezine alan bu başarı, Türkiye'nin dijital rekabet gücüne nitelikli bir katkı sunan öncü bir örneği ortaya koymaktadır."

"Ticaretin geleceğini teknolojiyle inşa etme yolunda çok kıymetli mesafeler kat etmiştir"

Dijital dönüşümün ticaret hayatındaki yansımalarının artık çok daha somut ve görünür bir düzeye ulaştığını ifade eden Yılmaz, ilerleyen dönemin gerek kamu, gerek özel kesim için dijital dönüşümün hızlanacağı bir süreç olacağını ifade etti. Bu sürece iş birliği ruhu içinde birlikte hazırlanmanın önemine vurgu yapan Yılmaz, "Türkiye'nin teknoloji ve dijitalleşme vizyonunu kuvvete dönüştüren en stratejik paydaşlarımızdan biri Ankara Ticaret Odasıdır. Hükümetimizin kararlılıkla yürüttüğü dijital dönüşüm hamlesini rehber edinen odamız, ticaretin geleceğini teknolojiyle inşa etme yolunda çok kıymetli mesafeler kat etmiştir" dedi.

"Türkiye, Avrupa'nın üretim lokomotifi konumuna yükselmiştir"

Dijitalleşme ve yapay zekanın bugün ekonomik büyüklükleri ve rekabet gücünü yeniden tanımladığını belirten Yılmaz, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin üretim kabiliyetini teknolojiyle güçlendiren bir anlayışla yoluna devam ettiğini dile getirdi. Yılmaz, "Verimlilik ve ihracat odaklı duruşuyla ülkemiz tam 21 çeyrektir kesintisiz büyümekte. Pandemi öncesine göre sanayi üretimini yüzde 30,6 artıran Türkiye, Almanya ve İtalya gibi sanayi devlerinin gerileme yaşadığı bir dönemde Avrupa'nın üretim lokomotifi konumuna yükselmiştir. Bugün imalat sanayii katma değerinde dünya 14'üncüsü olan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız" diyerek bu tablonun dijitalleşme temelli bir stratejinin sonucu olduğunu vurguladı.

"ATO ile iftihar ediyorum"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aynı zamanda Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da yaptığı konuşmada, Ankara Ticaret Odası'nın adının artık dünya çapında görünür ve bilinir hale geldiğini belirterek, "Dünya şampiyonluğunu Başkentimize ve ülkemize kazandıran ATO ile iftihar ediyorum. Odamızın, üyelerimizin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, yapay zeka gibi devrimsel bir teknolojiyi kullanarak böylesine yenilikçi bir projeye imza atması da ayrıca takdire şayandır. Bu başarı, ATO'nun kurumsal kapasitesinin ve üye odaklı çalışma anlayışının geldiği noktayı açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası'nın bu ödüle ulaşma sürecinde son derece güçlü ve çetin bir rekabet ortamından geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın dört bir yanından odalar, hayata geçirdikleri projelerle 6 farklı kategoride bu prestijli yarışmaya katılmıştır. Ankara Ticaret Odamız, 41 ülkeden gelen 83 projeyi geride bırakarak bir kez daha birinciliğe ulaşmıştır. Dünya Odalar Federasyonu Başkanı olarak, 150 ülkenin odalarını temsil eden bu büyük ailenin zirvesinde, bu başarının Türkiye'den ve Başkentimiz Ankara'dan çıkmış olmasından büyük bir onur duyduğumu özellikle ifade etmek isterim" diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası'nın dijital dönüşüm yolculuğunun bir video ile anlatıldığı programda, "ATONET Akıllı Asistan" projesinde görev alan çalışma ekibi ve dış paydaşlar ile ATO'nun Meclis ve Komite Üyeleri'ne birer anı objesi takdim edildi.