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Atmaca, yakaladığı kumruyu yerken görüntülendi

12 Aralık 2023 18:04 Güncelleme: 18:06 Abone Ol

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir atmaca, yakaladığı kumruyu yerken bir evin avlusuna kondu. Avını yemeye başlayan atmaca, ev sahibi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kumruyu yerken evin penceresi açılınca ürken atmaca, avını da alıp uçarak gözden kayboldu.