ATMACA: BUGÜN İTİBARIYLA ANTALYA'DAKİ OTELLERİN TAMAMI DOLU

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya genelinde otellerde doluluklar devam ediyor. Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması nedeniyle iç pazarda da yoğun talep aldık. Bugün itibarıyla Antalya'nın tamamı dolu" dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı'nda turist hareketliliği ve turizm sezonu hakkında değerlendirme yaptı. Turizm açısından sezonda 'yüksek' diye tabir edilen dönemin yaşandığına dikkati çeken Atmaca, "Çok hareketlilik var. Antalya genelinde otellerde doluluklar devam ediyor. Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması nedeniyle iç pazarda da yoğun talep aldık. Bugün itibarıyla Antalya'nın tamamı dolu diyebiliriz" diye konuştu.

Avrupa pazarından gelen turistlerde artış yaşandığına değinen Atmaca, şunları söyledi: "Avrupa'nın tamamı çok iyi gidiyor. Almanya birinci sırada. İngiltere pazarında artış var. Son günlerde Rusya'dan uçakların artmasıyla birlikte Rus turist sayısında artma var. Yoğun Türk misafirleri ile de karşı karşıyayız. Şu an yüksek sezondayız. Ukrayna- Rusya savaşının devam etmesi nedeniyle Ukrayna'dan hiç misafirimiz yok. Rusya'dan ambargoların izin verdiği sürece Rus pazarında sayılar artmaya devam ediyor."

'RUS PAZARI EKİM, KASIMA KADAR İYİ GEÇECEK'

Rus pazarında bayram sonrası hareketlilik yaşanacağını dile getiren Atmaca, "Bayramdan sonra da bu artışın devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Rusya'dan uçak sayılarının çok olması nedeniyle sezonun uzayacağını düşünüyorum. Rusya savaşı ve ambargolar nedeniyle Rus pazarından istenilen sayılar değil. Rus pazarı açısından sezonun ekim ve kasıma kadar iyi geçeceğini düşünüyorum" dedi.

'2022, 2021'DEN İYİ OLACAK'

Antalya'ya gelen turist sayısına göre Alman tatilcilerin ilk sırada yer aldığını belirten Atmaca, "Şu anki durumda Almanya, Rusları geçti ve birinci sırada. Ortadoğu'da ciddi artış var. İngiltere beklenenin üzerine çıktı. İngiltere'de seyahat yasağı nedeniyle 2 yıldır yolculuk edemeyen İngilizler, Antalya'ya yoğun ilgi gösterdi. İngiliz pazarında da ciddi artış var. 2021'den daha iyi bir sezon geçiriyoruz. 2022 daha iyi bir sezon olacak" diye konuştu.

'SAVAŞIN SONA ERMESİ ÖNCELİĞİMİZ'

Atmaca, "Rusya pazarının bir an önce normale dönmesi, ama önce savaşın sona ermesi, insanların ölmemesi en büyük önceliğimiz. Turizm, barış demek. Barışın olmadığı yerde turizm olmaz. Önceliğimiz barış. Daha sonra ambargoların normale dönmesi. Türkiye'nin en büyük tedarik yaptığı pazarların başında Ukrayna ve Rusya geliyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel