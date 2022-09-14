Atma Tıkla Projesi'nde ödül verilmeye devam ediyor

???????Akşehir Belediyesi'nin geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlattığı "Atma Tıkla" isimli ödüllü geri dönüşüm projesinde vatandaşlar biriktirilen puanlarla ödül kazanmaya devam ediyor.

??????? Akşehir Belediyesi'nin geri dönüşebilen atıkların ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlattığı "Atma Tıkla" isimli ödüllü geri dönüşüm projesinde vatandaşlar biriktirilen puanlarla ödül kazanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda atıkları belediyeye teslim ederek topladıkları puanlarla ödül kazanan hak sahiplerine ödülleri AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından teslim edildi. Bu kapsamda Veli Kaçar ütü, Zeynep Barık ise futbol topu almaya hak kazandı.

Orhan Erdem, belediyede düzenlenen törende atıkları belediyeye teslim ederek puan toplayan ve ödül kazanan vatandaşları kutlayıp, bu güzel projenin başarıyla yürümesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı tebrik etti.

Akkaya da, yaklaşık 1yıldır devam eden projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Projemiz kapsamında evde geri dönüşüme tabi olacak atıkları hemşehrilerimiz cep telefonlarına indirdikleri uygulamamız üzerinden bize bildiriyorlar, her mahalle ve sokakta belirlediğimiz günlerde de bu atıklar ekiplerimiz tarafından evlerinden tartılarak alınıyor. Her atık grubu kategorisine göre de puan kazanılıyor. Bu puanlar biriktirildikçe de puan kazanılıyor." dedi.