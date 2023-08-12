Üsküdar'da bir ATM önünde bekleyen iki kişi arasında çıkan sıra kavgasında kan aktı. Taraflardan biri tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Atm önünde çıkan sıra kavgası kanlı bitti

İSTANBUL - Üsküdar'da bir ATM önünde bekleyen iki kişi arasında çıkan sıra kavgasında kan aktı. Taraflardan biri tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.

Üsküdar ilçesi Ahmediye mahallesinde, 11 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, bir ATM önünde sıra bekleyen iki kişi arasında sıra kavgası çıktı. Kavga eden şahıslardan A.G. isimli şüpheli tartıştığı S. A.'yı bıçaklayarak yaraladı. S.A. isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli A.G. ise polis tarafından yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs "Kasten Öldürme" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi