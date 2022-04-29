ATM'deki yazılım açığından yararlanıp, 142 bin TL para çekti - Haberler

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ATM'deki yazılım açığından yararlanıp, 142 bin TL para çekti

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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ATM'deki yazılım açığından yararlanıp, 142 bin TL para çekti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yazılımdaki açıktan faydalanarak PTT ATM'sinden 142 bin 830 TL para çeken M.D. suçüstü yakalandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde yazılımdaki açıktan faydalanarak PTT ATM'sinden 142 bin 830 TL para çeken M.D. suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir PTT ATM'sinden 142 bin 830 TL paranın eksik olduğu ihbarıyla harekete geçti. ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hesap hareketleri ile diğer kayıt belgelerini de kontrol edip, şüpheliyi belirledi. Ekipler, M.D. isimli kişinin yazılımdaki açıktan faydalanıp, ATM'den 5- 20 Nisan tarihleri arasında 142 bin 830 TL para çektiğini tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, aynı ATM'ye tekrar para çekmeye gelen M.D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürülen M.D.'nin buradaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

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