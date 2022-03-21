Atlı kızaktan düşen vatandaşa ulaşan ekipler yoğun kara rağmen hastaneye ulaştırdı - Haberler

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Atlı kızaktan düşen vatandaşa ulaşan ekipler yoğun kara rağmen hastaneye ulaştırdı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Varto'da hayvanlarına ot taşıdığı atlı kızaktan düşerek yaralanan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köyde mahsur kalan vatandaşın yardımına ekipler yetişti.

Varto'da hayvanlarına ot taşıdığı atlı kızaktan düşerek yaralanan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köyde mahsur kalan vatandaşın yardımına ekipler yetişti.

İlçenin Gölyayla köyünde besicilik yapan Reşat Güneş, hayvanlarına kızakla ot taşırken atın darbesi sonucu düşerek yaralandı.

Yoğun kar ve tipiden kapanan köy yolu nedeniyle mahsur kalan Güneş'in yakınları durumu 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni bildirdi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan yolu açmak için bölgeye il özel idaresi, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı yolda çalışma başlatan karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu köye ulaştı.

İlk kontrolü olay yerinde yapılan Güneş, ambulansla Varto Devlet Hastanesine sevk edildi.

Atlı kızaktan düşen vatandaşa ulaşan ekipler yoğun kara rağmen hastaneye ulaştırdı

Atlı kızaktan düşen vatandaşa ulaşan ekipler yoğun kara rağmen hastaneye ulaştırdı

Atlı kızaktan düşen vatandaşa ulaşan ekipler yoğun kara rağmen hastaneye ulaştırdı

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Güneş, 112, kar, Güncel, Haberler

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