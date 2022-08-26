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ATLETİZM PİSTİ DUVARI, RESİMLERLE SÜSLENDİ

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OSMANİYE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Karaçay Rekreasyon Alanında bulunan Atletizm Pisti duvarına, kentin doğal güzellikleri ve spor branşları konulu duvar resimleri yaptırıldı.

OSMANİYE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Karaçay Rekreasyon Alanında bulunan Atletizm Pisti duvarına, kentin doğal güzellikleri ve spor branşları konulu duvar resimleri yaptırıldı.

Duvar resimlerini inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, yapılan çalışma hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar'dan bilgi aldı. Acar, Karaçay Saklı Şelale, Karatepe Kilimi, Osmaniye Yer Fıstığı, Kastabala Antik Kenti'nin resimlerinin yanı sıra 24 spor branşının yer aldığı resimlerin Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Mehmet Ağcadağ ve mezun öğrencileri tarafından yapıldığını kaydetti.

Vali Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, daha önceki duvarın durumu ile şu anki durumu arasından çok güzel bir fark oluştuğunu söyledi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye Atletizm Karaçay gençlik Güncel Haberler

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