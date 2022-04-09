Atletizm Geliştirme Projesi Yarı Final yarışmaları Mardin'de yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de Atletizm Geliştirme Projesi Yarı Final yarışmaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle Mardin Orman Fidanlık Şefliğinde düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi Yarı Final yarışmalarına 11 ilden 162 sporcu katıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışmalarda, fenalaşan bazı sporcular baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle kendilerine gelen sporcular, arkadaşları ve antrenörlerinin yardımıyla parkur alanından ayrıldı.

5 kategoride 162 sporcunun mücadele ettiği yarışmada, karma takımda birinci Erzurum, ikinci Van, üçüncü ise Ağrı takımı oldu.

Ferdi yarışmalarda kızlar 14 yaş kategorisinde Çiçek Koçak, 13 yaş kategorisinde Ecrin Çelebi, erkekler 14 yaşta Dara Güngör ve 13 yaş kategorisinde Ömer Yalvaç birinci oldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve federasyon yetkilileri, dereceye giren sporculara kupa madalya ve para ödüllerini verdi.

Vali Demirtaş, ödül töreninde, genç sporcuları kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, gençlere yapılan yatırımın geleceğin inşası için birer teminat olduğunu kaydetti.

Bütün sporcuları tebrik eden Demirtaş, "Hayırlı uğurlu olsun. Yolunuz açık olsun. İnşallah Ankara'da da başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Bu bayrağı orada daha güzel bir şekilde taşımanızı bekliyoruz." dedi.