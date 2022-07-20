Atlet ikizlerin YKS başarısı

ANKARA'da, aynı sınıfta eğitim gören 18 yaşındaki ikizlerden sırıkla atlama sporcusu Deniz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde Türkiye 2'ncisi, 3 adım atlama sporcusu Evren Tunç ise Türkiye 800'üncüsü oldu. Çift yumurta ikizi kardeşler, hedeflerinin tıp okuyarak babaları gibi doktor olup insan hayatına dokunmak olduğunu, aynı zamanda spora da devam etmek istediklerini söyledi.

Ankara'da yaşayan atletizm sporcusu çift yumurta ikizleri Deniz Tunç ve Evren Tunç, YKS Alan Yeterlilik Testi'nde dereceye girdi. Türkiye ve Avrupa'da derece sahibi milli tekvandocu Tülin Tunç ile göz doktoru Murat Tunç'un kızları, spordaki serüvenlerini ve üniversite sınavındaki başarılarını anlattı. Sporcu bir aileden geldiklerini ve annelerinin de eski milli tekvandocu olduğunu ifade eden Deniz Tunç, annelerinin kendilerini spora yönlendirdiğini söyledi. Tunç, "Kendi yaş kategorimde Türkiye 2'nciliklerim, 3'üncülüklerim oldu. Kulüpler yarışlarında Türkiye 2'ncilikleri oldu. Bölge 1'inciliğim ve Ankara'da derecelerim var. 9, 10, 11'inci sınıfta Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sırıkla atlamacısı olarak haftada 5 gün profesyonel atletizm antrenmanlarıma katılıyordum. Ayrıca, Türkiye şampiyonalarına katılım gösteriyordum. Son senemde özellikle yılbaşında sınav süreci yoğunlaştıkça biraz aksatmak durumunda kaldım ama evde yine bir şekilde devam etmeye çalıştım. Şu an hala devam ediyorum atletizm antrenmanlarıma" diye konuştu.

"Akademik başarıyı, spor hayatında da bilimsel olarak inceleyerek daha doğru spor yapma yönünde kendilerini geliştirebiliyorlar. Bu nedenle ikisinin bir arada olmasının, bir avantaj olduğu görüşündeyim. Hem akademik hem spor hayatının birbirini destekleyici unsur olduğunu düşünüyorum. İkisi bir arada yürütülebilecek durumlar aslında. Özellikle Amerika ve Avrupa'da pek çok doktor veya mühendisin akademik hayatta olduğu gibi spor hayatını da başarıyla sürdürebileceğini görüyoruz. Bizim çocuklarımızın da ellerinden geldiği ölçüde bunu yürütebileceklerini öngörüyorum. Bu nedenle ikisini birlikte yürütmelerini istiyorum. Kendileri de öyle istiyor. Gidebildikleri yere kadar ikisi de devam edecek" dedi.