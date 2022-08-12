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Atlas Üniversitesi 'Epicentrum' ekibiyle Teknofest finalinde

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Atlas Üniversitesi 'Epicentrum' ekibiyle Teknofest finalinde

Atlas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Rize'de düzenlenen Teknofest 2022 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında, Epicentrum ekibiyle Afet Yönetimi kategorisinde final mücadelesi veriyor.

Atlas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Rize'de düzenlenen Teknofest 2022 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışmasında, Epicentrum ekibiyle Afet Yönetimi kategorisinde final mücadelesi veriyor.

Epicentrum ekibi üyelerinden Göksu Coşkunyürek, yaptığı açıklamada, "Afet senaryolarında, insanların hayatta kalma şanslarını en üst düzeye çıkarmak için kazazedelerin mümkün olan en kısa sürede bulunması büyük önem arz etmektedir. Projemiz dahilinde tasarladığımız insansız aracı ile amacımız, çeşitli afetlerden dolayı kapanan yolları tespit ederek kurtarma ekiplerinin afet bölgesine en kısa sürede ulaşabileceği rotayı çizmektir" dedi.

KURTARMA EKİPLERİNİN ENKAZ ALANINA DAHA HIZLI ULAŞMASINI AMAÇLANIYOR

Coşkunyürek, "İnsansız hava aracımız uçuşa geçtiği andan itibaren afet bölgesindeki yolların üzerinden uçarak tıkanıklığa sebep olan enkazları, yol çökmelerini ve araç trafiğini görüntü işleme algoritmaları ile tespit ederek sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekiplerine uygun rotayı bildirerek kurtarma ekiplerinin enkaz alanına daha hızlı ulaşmasını amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Teknofest Göksu Rize Güncel Haberler

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