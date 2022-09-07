Atlas Üniversitesi, ek yerleştirme kontenjanlarını açıkladı
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Atlas Üniversitesi, YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı.
Atlas Üniversitesi, YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı.
YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için YKS ek tercih dönemi başladı. 2022-2023 akademik yılı için YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2022- YKS ek tercih işlemleri doğrultusunda Atlas Üniversitesi, taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı.
Nitelikli eğitim standartlarını, üniversitenin felsefesini ifade eden "Kelebek Etkisi Bursu" ile taçlandıran Atlas Üniversitesi, ek kontenjana özel, ilk 100 bine giren öğrencilere "Tam Burs" imkanı sağlıyor.
Atlas üniversitesi aşağıdaki bölüm ve programlarda en kontenjanla öğrenci kabul edecek:
TIP FAKÜLTESİ
TIP
TIP (İNGİLİZCE)
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE)
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BESLENME VE DİYETETİK
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
EBELİK
ERGOTERAPİ
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
İŞLETME (İNGİLİZCE)
PSİKOLOJİ
PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE)
MESLEK YÜKSEKOKULU
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
ANESTEZİ
BİLİŞİM GÜVENLİĞİ
DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ
DİYALİZ
FİZYOTERAPİ
İLK VE ACİL YARDIM
OPTİSYENLİK
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ