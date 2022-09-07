Atlas Üniversitesi, ek yerleştirme kontenjanlarını açıkladı

Atlas Üniversitesi, YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı.

Atlas Üniversitesi, YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı.

YKS yerleştirme ve okul kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için YKS ek tercih dönemi başladı. 2022-2023 akademik yılı için YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2022- YKS ek tercih işlemleri doğrultusunda Atlas Üniversitesi, taban puanlarını ve boş kontenjan listesini açıkladı.

Nitelikli eğitim standartlarını, üniversitenin felsefesini ifade eden "Kelebek Etkisi Bursu" ile taçlandıran Atlas Üniversitesi, ek kontenjana özel, ilk 100 bine giren öğrencilere "Tam Burs" imkanı sağlıyor.

Atlas üniversitesi aşağıdaki bölüm ve programlarda en kontenjanla öğrenci kabul edecek:

TIP FAKÜLTESİ

TIP

TIP (İNGİLİZCE)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

EBELİK

ERGOTERAPİ

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK (İNGİLİZCE)

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

İŞLETME (İNGİLİZCE)

PSİKOLOJİ

PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE)

MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

ANESTEZİ

BİLİŞİM GÜVENLİĞİ

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ

DİYALİZ

FİZYOTERAPİ

İLK VE ACİL YARDIM

OPTİSYENLİK

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ