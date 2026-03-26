Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı

Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli E.Ç. (16) hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'Zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Güngören'de 14 Ocak'ta meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

İddianamede, Cüneyt Çağlayan, Gülhan Ünlü ve Burhan Oran müşteki, D.Ç., R.O., T.U.A., ve Y.O.O. ise mağdur çocuk olarak yer aldı. Şüpheli E.Ç.,'nin savcılık ifadesinde "Olay günü maktul ve arkadaşlarıyla kafede karşılaştık, karşı tarafı daha önceden tanımıyorduk, sürekli bize bakıyorlardı ve kafeden çıktıktan sonra arkamızdan geldiler, Atlas bana "ne bakıyorsun" diyerek küfür etti ve üzerime yürüdü, bu nedenle bıçağı 1 kez karnına vurdum, 2 kez de isabet etmeyecek şekilde bıçağı salladım. Olaydan sonra kaçtım ancak Ada'nın teslim ol demesi üzerine kendi irademle olay yerine geri geldim. Bıçağı kaçtığım sırada Ada H. Benden aldı" dedi. E.Ç., bıçağı olay günü aldığını kendisine ait olduğunu, ancak kimseyi tehdit etmediğini söyledi.

'E.Ç. SÜREKLİ KAVGA EDELİM DEDİ'

Tanık Ada Hotiç ifadesinde, E.Ç.'nin çocukluk arkadaşı olduğunu, karşı tarafı ilk kez olay günü gördüklerini, kafeye gittikten daha sonra Atlas ve arkadaşlarının geldiğini, E.Ç.'nin sürekli "niye bakıyorlar kavga edelim" dediğini, kendisinin sadece bir kez Atlas'ın olduğu masaya dönüp baktığını söyledi. Hotiç ifadesinin devamında, Atlas ve arkadaşlarının hiç bakmadığını, telefonla oynadıklarını, E.Ç.'nin ısrarla "kavga edelim" demesi üzerine kavga çıkacağını anlayarak kafeden kalkmak istediğini kendileri çıktıktan sonra Atlas ve arkadaşlarının arkalarından çıktığını, karşı taraftan bir kişinin Y.M.'ye küfür ettiğini söyledi. Hotiç, o sırada tartışma yaşandığını ve bir anda E.Ç: 'nin elinde bıçağı gördüğünü ancak Atlas'a bıçakla nasıl vurduğunu görmediğini, bıçaklamadan önce E.Ç.'nin bıçak doğrultarak "Seni vururum" "Sizi vururum" dediğini söyledi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENDİ

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporunda, Atlas Çağlayan'ın vücudunda 2 adet kesici delici alet yarası tespit edildi. Yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu, diğer yaralanmanın öldürücü nitelikte olmadığı ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisi ile birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun belirtildi.

ŞÜPHELİ VE MAKTULÜN DAHA ÖNCE TANIŞMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Görüntü inceleme tutanağında, şüpheli ve arkadaşlarının kafede oturduğu, daha sonra Atlas'ın arkadaşlarının yanına oturmak için geldiği, E.Ç.'nin kafeden çıkarken Atlas ile bakıştığı, Atlas ve arkadaşlarının arkasından gittiği, E.Ç.'nin cebinden bıçak çıkarttığı, şüphelinin itildiği anın ardından elinde bulunan bıçağı maktul Atlas Çağlayan'a 2-3 defa sallayarak yaraladığı, maktulü bıçakladıktan sonra arkadaşları ile kaçtığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Parmak izi geliştirme Laboratuvar Büro Amirliği'nden alınan raporda, şüpheli ve maktule ait geriye dönük 3 aylık arama-aranma-baz kayıtları incelendiği, taraflar arasında ortak herhangi bir arama-aranma-mesaj-baz kaydına rastlanılmadığının belirtildi. Öte yandan Atlas Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede maktul ve şüphelinin daha önceden tanıştığı ve husumetleri bulunduğuna dair herhangi bir delil bulunmadığı iddianamede yer aldı.

21 YIL 7 AY 15 GÜNE KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli E.Ç. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve 'Zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianame değerlendirilmek üzere Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı