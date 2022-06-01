'Atlara eziyet yapılıyor' diye paylaşım yapan Mardinli Marilyn Monroe'ya tokat kamerada - Haberler

MARDİN'de, ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan Melek Karahan'a, yasaklanmasına rağmen turistlerin bindirildiği ve eziyet edilen atlarla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle iş yerine gelen at sahibi Ş.E. tarafından tokat atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Karahan, "İnsanları atlara bindirip harçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Atları gezdirmemelerini söylüyorum. Çünkü merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar. Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Melek Karahan, bir süre önce kentte belediye tarafından yasaklanan ama hala turistlerin bindirilip gezdirildiği ve atlara eziyet edildiği gerekçesiyle sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından iş yerine gelen ve at sahibi olduğu iddia edilen Ş.E., Karahan'a, "Bu atçılarla niye bu kadar uğraşıyorsunuz. Ben buraya gelmişim beni dinleyeceksin. O paylaştığın kişi benim yeğenim" dedi. Karahan da senin yeğenin terbiyesiz deyince Ş.E. de, "Sen ondan daha terbiyesizsin" dedi. Tartışma büyüyünce Ş.E., Karahan'a tokat attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Karahan darp raporu alıp şikayetçi oldu.