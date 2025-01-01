Atıyla Yeni Yıla Giren Vatandaş Dikkat Çekti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir vatandaş, yeni yıl kutlamalarına atıyla katıldı.

Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, İzmit'teki yılbaşı kutlamalarına 4 yıldır baktığı "Rüzgar" isimli atıyla geldi.

Osmanlı savaş kıyafetleri giyen Yılmaz, İzmit Anıtpark'tan Kent Meydanı'na kadar atıyla gitti.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da atıyla yeni yıla girdiğini ve seçimlerde de atıyla oy kullanmaya gittiğini ifade etti.

"At Türk'ün kanadıdır" diyen Yılmaz, "Rüzgar" ile boş zamanlarında yürüyüşe çıktığını, 2025'e birlikte girmenin daha hayırlı olacağını düşündüğünü söyledi.

Yılmaz ve atını gören vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kayıt altına alıp fotoğraf çektirdi.